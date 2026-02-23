Espanha vai desclassificar documentos do golpe de Estado de 1981

La memoria no puede estar bajo llave.



Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía.



Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre.



Gracias a quienes abristeis camino. pic.twitter.com/VNHEAadVxv — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2026

42 años del 23-F



El intento fallido de Golpe de Estado en España, conocido como 23-F, mantuvo a todo un país en vilo.



Recordamos el momento en el que el teniente Antonio Tejero asaltó el Congreso de los Diputadoshttps://t.co/xlg6SJJZM5 pic.twitter.com/ekJQkNpiUp — RTVE Play (@rtveplay) February 23, 2023





A desautorização pública do rei Juan Carlos ao golpe permitiria que a intentona fosse gorada e os autores detidos.

O Governo espanhol irá desclassificar na quarta-feira documentos relacionados com a tentativa de golpe de Estado de 23 de fevereiro de 1981 (23-F). A informação foi avançada pelo presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, na rede social X.“A memória não pode se trancada”, defendeu o primeiro-ministro Sánchez, que justifica a desclassificação dos documentos da tentativa de golpe de Estado do 23-F como uma forma de “sanar uma dívida histórica com a cidadania”.De acordo com a televisão pública espanhola RTVE, apesar do anúncio da divulgação ter sido apontada para terça-feira, a desclassificação dos documentos oficiais será feita no dia seguinte, às 12h, com publicação do Boletim Oficial do Estado e disponível na página oficial do governo espanhol.Os documentos incluem os arquivos do antigo serviço espanhol de inteligência, a transcrição das escutas do golpe e o resumo do julgamento.A desclassificação dos documentos está prevista na Lei de Informação Classificada, aprovada em Conselho de Ministros de julho de 2025, que estabelece a divulgação de documentos ultrassecretos ao fim de 45 anos (com possível prorrogação de 15 anos).A tentativa de golpe de Estado do 23-F foi liderada pelo tenente-coronel Antonio Tejero Molina, que entrou em plena sessão do parlamento com 200 guardas civis e tomou como reféns os deputados e membros do governo, durante 18 horas, com o objetivo de reverter o processo democrático e aproveitar o descontentamento de setores militares e da Guardia Civil para restaurar o autoritarismo.Nessa sessão estava a ser votada a investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo e, em simultâneo, o comandante da Região Militar de Valência, general Milans del Bosch, dirigiu 50 tanques rumo a Madrid.