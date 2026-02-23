Mundo
Espanha vai desclassificar documentos do golpe de Estado de 1981
“A memória não pode se trancada”, defende Pedro Sánchez, o presidente do Governo espanhol.
O Governo espanhol irá desclassificar na quarta-feira documentos relacionados com a tentativa de golpe de Estado de 23 de fevereiro de 1981 (23-F). A informação foi avançada pelo presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, na rede social X.
“A memória não pode se trancada”, defendeu o primeiro-ministro Sánchez, que justifica a desclassificação dos documentos da tentativa de golpe de Estado do 23-F como uma forma de “sanar uma dívida histórica com a cidadania”.
De acordo com a televisão pública espanhola RTVE, apesar do anúncio da divulgação ter sido apontada para terça-feira, a desclassificação dos documentos oficiais será feita no dia seguinte, às 12h, com publicação do Boletim Oficial do Estado e disponível na página oficial do governo espanhol.
Os documentos incluem os arquivos do antigo serviço espanhol de inteligência, a transcrição das escutas do golpe e o resumo do julgamento.
A desclassificação dos documentos está prevista na Lei de Informação Classificada, aprovada em Conselho de Ministros de julho de 2025, que estabelece a divulgação de documentos ultrassecretos ao fim de 45 anos (com possível prorrogação de 15 anos).
A tentativa de golpe de Estado do 23-F foi liderada pelo tenente-coronel Antonio Tejero Molina, que entrou em plena sessão do parlamento com 200 guardas civis e tomou como reféns os deputados e membros do governo, durante 18 horas, com o objetivo de reverter o processo democrático e aproveitar o descontentamento de setores militares e da Guardia Civil para restaurar o autoritarismo.
Nessa sessão estava a ser votada a investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo e, em simultâneo, o comandante da Região Militar de Valência, general Milans del Bosch, dirigiu 50 tanques rumo a Madrid.
“A memória não pode se trancada”, defendeu o primeiro-ministro Sánchez, que justifica a desclassificação dos documentos da tentativa de golpe de Estado do 23-F como uma forma de “sanar uma dívida histórica com a cidadania”.
La memoria no puede estar bajo llave.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2026
Mañana desclasificaremos los documentos del 23F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía.
Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre.
Gracias a quienes abristeis camino. pic.twitter.com/VNHEAadVxv
De acordo com a televisão pública espanhola RTVE, apesar do anúncio da divulgação ter sido apontada para terça-feira, a desclassificação dos documentos oficiais será feita no dia seguinte, às 12h, com publicação do Boletim Oficial do Estado e disponível na página oficial do governo espanhol.
Os documentos incluem os arquivos do antigo serviço espanhol de inteligência, a transcrição das escutas do golpe e o resumo do julgamento.
A desclassificação dos documentos está prevista na Lei de Informação Classificada, aprovada em Conselho de Ministros de julho de 2025, que estabelece a divulgação de documentos ultrassecretos ao fim de 45 anos (com possível prorrogação de 15 anos).
A tentativa de golpe de Estado do 23-F foi liderada pelo tenente-coronel Antonio Tejero Molina, que entrou em plena sessão do parlamento com 200 guardas civis e tomou como reféns os deputados e membros do governo, durante 18 horas, com o objetivo de reverter o processo democrático e aproveitar o descontentamento de setores militares e da Guardia Civil para restaurar o autoritarismo.
42 años del 23-F— RTVE Play (@rtveplay) February 23, 2023
El intento fallido de Golpe de Estado en España, conocido como 23-F, mantuvo a todo un país en vilo.
Recordamos el momento en el que el teniente Antonio Tejero asaltó el Congreso de los Diputadoshttps://t.co/xlg6SJJZM5 pic.twitter.com/ekJQkNpiUp
Nessa sessão estava a ser votada a investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo e, em simultâneo, o comandante da Região Militar de Valência, general Milans del Bosch, dirigiu 50 tanques rumo a Madrid.
A desautorização pública do rei Juan Carlos ao golpe permitiria que a intentona fosse gorada e os autores detidos.