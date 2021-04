Espanha vai devolver jovens marroquinos que entraram a nado em Ceuta

A representação do Governo espanhol em Ceuta confirmou que Espanha acordou com Marrocos o regresso dos marroquinos que entraram a nado no território espanhol e que a primeira fase deste procedimento "acordado entre os dois Estados entrou em vigor" na madrugada de hoje.

A representação do Governo espanhol, que não especificou o número de repatriados, sublinhou que todas estas pessoas são adultas.

A delegada do Governo, Salvadora Mateos, que coordenou este acordo, transmitiu há vários dias para o Ministério do Interior a sua "preocupação com a chegada em massa" de cidadãos marroquinos e com a crescente ocupação do local onde os migrantes estão em quarentena, que ultrapassou 60%, com 155 vagas das 200 previstas.

A Polícia Nacional espanhola realizou hoje uma operação especial no pavilhão de Tarajal, onde estão confinados os jovens e que se encontra perto da fronteira com Marrocos, para coordenar este processo de devolução.

O objetivo fundamental é que essas pessoas retornem ao seu país de origem para evitar novas entradas deste tipo por via marítima, realizadas em função do encerramento da fronteira, aproveitando o facto de não estarem a ser feitas devoluções, disse fonte da polícia à agência de notícias EFE.

Durante a tarde de domingo, foi registado o acesso de mais de 80 migrantes a nado, incluindo duas entradas em grupo de cerca de 20 e 30 pessoas respetivamente.

Esta situação levou à mobilização de todas as unidades marítimas, aéreas e terrestres da Guarda Civil, bem como da Cruz Vermelha Espanhola e o Resgate Marítimo.

Três dos migrantes resgatados tiveram que ser levados ao Hospital Universitário com sintomas de hipotermia e um deles por ter engolido muita água.