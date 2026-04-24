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"Espanha vazia": zonas rurais despovoadas querem atrair migrantes
Saindo de Madrid, depois de duas horas e meia de viagem até ao nordeste de Espanha, a primeira coisa que vê são as ruínas de um imponente castelo medieval empoleirado numa colina. Tem vista para a aldeia de Molina de Aragão.
As numerosas igrejas, o paço episcopal e as muralhas são outros vestígios do passado florescente da cidade. Mas os tempos mudaram. No labirinto de ruas sombrias do centro histórico, muitos edifícios estão desabitados e abandonados. Os letreiros "Se vende" (Vende-se) estão a ganhar pó. Algumas fachadas apresentam muitas rachas. Um beco teve mesmo de ser encerrado depois da queda de um edifício.
A "Calle de las tiendas", a rua das lojas, tem atualmente apenas um punhado de lojas em funcionamento, tendo a maioria das lojas e serviços sido transferidos para novos bairros pouco atrativos.
Se Molina de Aragão está atualmente parada, é porque os jovens estão a partir para viver nas grandes cidades como Madrid e Barcelona.
Este êxodo rural está a ter um grande impacto na parte norte da Comunidade Autónoma de Castela-La Mancha, uma das regiões da Europa mais enfraquecidas economicamente por esta mudança demográfica.Formação no setor da hotelaria e restauração"Não há trabalho e é muito difícil viver numa aldeia onde há muito poucos serviços", confirma Elba Iturbe, gerente da Casona de Santa Rita, um hotel familiar centenário situado à entrada da aldeia. "É preciso uma hora e um quarto para chegar a um médico de família ou a um especialista, e uma hora e meia para chegar ao hospital. Isto assusta as pessoas", comenta.
Mas a região continua a ter os seus atrativos e espera reerguer-se, nomeadamente através do turismo. "Molina de Aragão é uma aldeia medieval muito acolhedora", diz a elegante mulher de cabelo grisalho. É um ótimo lugar para comer e um lugar ainda melhor para dormir. Há muito para descobrir: um ambiente natural perfeito para fazer caminhadas, andar de bicicleta, de mota ou simplesmente passear de carro.
Elba Iturbe, gerente do hotel familiar "Casona de Santa Rita", em Molina de Aragão. Dieudonné Pippers / RTBF
Para manter os hotéis, bares e restaurantes a funcionar, estão a ser tomadas iniciativas para formar o pessoal que atualmente falta.
Elba Iturbe está a participar atualmente num curso de formação para uma dúzia de pessoas. Durante cinco meses, estas pessoas aprenderão, gratuitamente, as noções básicas de todas as profissões do setor da hotelaria e restauração: limpeza de quartos, serviço de bar, serviço de sala de jantar e cozinha.
Na Casona de Santa Rita, a cozinha é demasiado pequena, pelo que, para ensinar os aprendizes, a formação é dada na escola primária mesmo em frente ao hotel.
O curso é ministrado por Ruben Urbano, um cozinheiro local. "Ensino-lhes o básico: como manusear uma faca, as operações básicas da cozinha tradicional espanhola, como cozinhar e conservar. E como vêm de países estrangeiros, também têm de aprender o vocabulário para compreender o chefe.
Embora os cursos sejam abertos a todos, são frequentados maioritariamente por estrangeiros. Neste dia, a brigada de cozinha era composta maioritariamente por mulheres de diferentes origens: Colômbia, Venezuela, El Salvador, República Dominicana, Marrocos...
A aluna mais nova era síria. Raghad Al Ali Al Suleiman, de 18 anos, chegou a Espanha há menos de um ano e meio e já fala espanhol. Todos os dias, "a guerra estava cada vez mais perto de casa", explica a jovem, com um lenço preto perfeitamente enrolado no rosto. Por isso, a minha família mudou-se para o Líbano. As coisas correram bem durante os primeiros anos. Mas agora já não gostam dos sírios".
Ainda antes de deixar o Líbano, Raghad, o pai, a mãe e os dois irmãos mais novos obtiveram o estatuto de refugiados políticos em Espanha, onde a Cruz Vermelha lhes presta toda a ajuda de que necessitam.
Depois da formação, diz que se vê a trabalhar num estabelecimento local. "Acho que tenho tudo o que preciso aqui. Estou a estudar, tenho amigos. Gosto de trabalhar, gosto de cozinhar. Como vêem, sinto-me em casa aqui. Esta é a minha vida", afirma com um sorriso.
Lilian Gutierrez Hernandez, 45 anos, está igualmente grata e esperançada: "Adoro a aldeia de Molina. Vivo aqui há quatro anos e, na verdade, não tenho de que me queixar", diz, com o avental preto que usa tal como os outros alunos do curso.
Mas nem tudo foi fácil. Tendo deixado a Guatemala por razões económicas em março de 2020, chegou a Madrid poucos dias antes do início da pandemia de Covid. E quando o visto de turista expirou, decidiu ficar sem regularizar a situação.
Durante vários anos, trabalhou clandestinamente e sobreviveu como prestadora de cuidados a idosos ao domicílio. Um verdadeiro calvário. "Tenho de admitir que, emocionalmente, estava no meu ponto mais baixo. Porque não era fácil trabalhar quase 24 horas por dia e receber apenas metade do salário".
Lilian Gutierrez Hernandez, migrante da Guatemala. Dieudonné Pippers / RTBF
Na Casona de Santa Rita, a cozinha é demasiado pequena, pelo que, para ensinar os aprendizes, a formação é dada na escola primária mesmo em frente ao hotel.
O curso é ministrado por Ruben Urbano, um cozinheiro local. "Ensino-lhes o básico: como manusear uma faca, as operações básicas da cozinha tradicional espanhola, como cozinhar e conservar. E como vêm de países estrangeiros, também têm de aprender o vocabulário para compreender o chefe.
Ruben Urbano, chefe de cozinha, formador em hotelaria. Dieudonné Pippers / RTBF
A aluna mais nova era síria. Raghad Al Ali Al Suleiman, de 18 anos, chegou a Espanha há menos de um ano e meio e já fala espanhol. Todos os dias, "a guerra estava cada vez mais perto de casa", explica a jovem, com um lenço preto perfeitamente enrolado no rosto. Por isso, a minha família mudou-se para o Líbano. As coisas correram bem durante os primeiros anos. Mas agora já não gostam dos sírios".
Ainda antes de deixar o Líbano, Raghad, o pai, a mãe e os dois irmãos mais novos obtiveram o estatuto de refugiados políticos em Espanha, onde a Cruz Vermelha lhes presta toda a ajuda de que necessitam.
Depois da formação, diz que se vê a trabalhar num estabelecimento local. "Acho que tenho tudo o que preciso aqui. Estou a estudar, tenho amigos. Gosto de trabalhar, gosto de cozinhar. Como vêem, sinto-me em casa aqui. Esta é a minha vida", afirma com um sorriso.
Raghad Al Ali Al Suleiman, jovem refugiada síria. Dieudonné Pippers / RTBF
Lilian Gutierrez Hernandez, 45 anos, está igualmente grata e esperançada: "Adoro a aldeia de Molina. Vivo aqui há quatro anos e, na verdade, não tenho de que me queixar", diz, com o avental preto que usa tal como os outros alunos do curso.
Mas nem tudo foi fácil. Tendo deixado a Guatemala por razões económicas em março de 2020, chegou a Madrid poucos dias antes do início da pandemia de Covid. E quando o visto de turista expirou, decidiu ficar sem regularizar a situação.
Durante vários anos, trabalhou clandestinamente e sobreviveu como prestadora de cuidados a idosos ao domicílio. Um verdadeiro calvário. "Tenho de admitir que, emocionalmente, estava no meu ponto mais baixo. Porque não era fácil trabalhar quase 24 horas por dia e receber apenas metade do salário".
Lilian Gutierrez Hernandez, migrante da Guatemala. Dieudonné Pippers / RTBF
Chorou de alegria quando regularizou a situação, depois de ter conseguido provar que estava a viver em Espanha há pelo menos três anos. Hoje, tal como Raghad, Lilian vê-se a viver na região depois de concluir a sua formação no setor da restauração.
Uma perspetiva que parece inteiramente possível, segundo o chefe Ruben Urbano, que tem o seu próprio restaurante em Sigüenza, uma aldeia onde vários estrangeiros passaram pelos seus cursos de formação. "A maioria dos imigrantes da minha aldeia conhece-me porque, se não lhes dei um curso a eles, dei a um familiar ou amigo.
E isto é tudo menos para rir. Desde há alguns anos, existe uma verdadeira vontade política de atrair estrangeiros para zonas rurais despovoadas.
Margarita Morero, deputada socialista da província de Guadalajara. Dieudonné Pippers / RTBF
Para fazer face à escassez de mão de obra em setores como a hotelaria, os transportes e o acolhimento de idosos, a província de Guadalajara lançou, há doze anos, um programa de formação. O projeto reúne as autoridades provinciais, os agentes económicos locais e as associações. Em conjunto, começam por identificar as necessidades de mão de obra e, em seguida, lançam cursos de formação destinados a dar emprego aos imigrantes.
Margarita Morera está muito satisfeita com este programa. No último curso de formação em hotelaria organizado na aldeia de Brihuega, 6 das 11 pessoas que se inscreveram já tinham conseguido um contrato de trabalho no dia da cerimónia de graduação", recorda a jovem, de cabelo castanho encaracolado. Há dois anos, organizámos também um curso para formar empregados de limpeza nos setores da administração pública e da hotelaria. No dia da cerimónia de encerramento, só estavam presentes duas pessoas. Os outros já estavam a trabalhar.
Sigüenza, na província de Guadalajara, a nordeste de Madrid. Dieudonné Pippers / RTBF
Uma parceria político-empresarial-associativa
Oscar Hernando Sanz conhece bem este programa provincial chamado DipuEmplea. A missão da sua associação de ajuda aos migrantes, a ACCEM, é criar cursos de formação profissional, como o de Molina de Aragão. "Tal como as empresas e as administrações públicas, queremos contribuir para o desenvolvimento das regiões onde estamos presentes", explica no seu escritório, na aldeia de Siguença, onde raramente é encontrado quando percorre a província.
A ACCEM tem centros de acolhimento e de formação em quase todo o território espanhol e estabelece parcerias com uma grande variedade de empresas. Trabalhamos com um bar ou um restaurante aqui em Siguença, que precisa de pessoal durante os períodos de maior movimento, bem como com empresas como a Amazon, Ikea e os grandes armazéns", explica este simpático cinquentão de cabelos brancos. O trabalho é tão digno numa pequena empresa como numa grande multinacional", afirma.
Oscar Hernando Sanz, da associação de acolhimento e apoio aos migrantes ACCEM. Dieudonné Pippers / RTBF
Entretanto, em Siguença, a tendência demográfica inverteu-se. A aldeia foi repovoada, em grande parte graças à integração dos imigrantes através do trabalho. "Em 1992 (quando o centro ACCEM abriu na aldeia), penso que em Sigüenza os imigrantes representavam cerca de 2 a 3% da população total. Atualmente, esse número ronda os 23-24%. E é evidente que, atualmente, qualquer estrangeiro que queira instalar-se e trabalhar em Siguença tem a oportunidade de o fazer", conclui Oscar Hernando Sanz.
O trabalho da ACCEM, que tem um centro de acolhimento com cerca de 100 lugares em Siguença, foi elogiado pela presidente da câmara, Maria Jesus Merino. "Há alguns anos, o centro era apenas um local de trânsito: chegavam, ficavam algum tempo e depois partiam para outros países europeus ou para cidades maiores. Agora, graças a políticas nacionais e regionais corajosas, os migrantes estão a aperceber-se de que também há vida no campo".
Uma presença que é importante para a sobrevivência das escolas, mas também para o funcionamento dos lares de idosos. "Tenho a certeza de que cerca de 60% dos empregados dos lares de idosos vêm do estrangeiro", acrescenta.
Esta política de abertura parece ser aceite pela população local. Nas aldeias visitadas, o partido de extrema-direita Vox não tem representantes eleitos. Mas na região vizinha de Castela e Leão, o partido xenófobo aproximou-se dos 20% de acordoi com uma sondagem realizada no mês passado.
Um sinal de que em Espanha, tal como no resto da Europa, a questão da migração é um tema quente em debate.
Uma perspetiva que parece inteiramente possível, segundo o chefe Ruben Urbano, que tem o seu próprio restaurante em Sigüenza, uma aldeia onde vários estrangeiros passaram pelos seus cursos de formação. "A maioria dos imigrantes da minha aldeia conhece-me porque, se não lhes dei um curso a eles, dei a um familiar ou amigo.
E isto é tudo menos para rir. Desde há alguns anos, existe uma verdadeira vontade política de atrair estrangeiros para zonas rurais despovoadas.
Margarita Morero, deputada socialista da província de Guadalajara. Dieudonné Pippers / RTBF
Para fazer face à escassez de mão de obra em setores como a hotelaria, os transportes e o acolhimento de idosos, a província de Guadalajara lançou, há doze anos, um programa de formação. O projeto reúne as autoridades provinciais, os agentes económicos locais e as associações. Em conjunto, começam por identificar as necessidades de mão de obra e, em seguida, lançam cursos de formação destinados a dar emprego aos imigrantes.
Margarita Morera está muito satisfeita com este programa. No último curso de formação em hotelaria organizado na aldeia de Brihuega, 6 das 11 pessoas que se inscreveram já tinham conseguido um contrato de trabalho no dia da cerimónia de graduação", recorda a jovem, de cabelo castanho encaracolado. Há dois anos, organizámos também um curso para formar empregados de limpeza nos setores da administração pública e da hotelaria. No dia da cerimónia de encerramento, só estavam presentes duas pessoas. Os outros já estavam a trabalhar.
Sigüenza, na província de Guadalajara, a nordeste de Madrid. Dieudonné Pippers / RTBF
Uma parceria político-empresarial-associativa
Oscar Hernando Sanz conhece bem este programa provincial chamado DipuEmplea. A missão da sua associação de ajuda aos migrantes, a ACCEM, é criar cursos de formação profissional, como o de Molina de Aragão. "Tal como as empresas e as administrações públicas, queremos contribuir para o desenvolvimento das regiões onde estamos presentes", explica no seu escritório, na aldeia de Siguença, onde raramente é encontrado quando percorre a província.
A ACCEM tem centros de acolhimento e de formação em quase todo o território espanhol e estabelece parcerias com uma grande variedade de empresas. Trabalhamos com um bar ou um restaurante aqui em Siguença, que precisa de pessoal durante os períodos de maior movimento, bem como com empresas como a Amazon, Ikea e os grandes armazéns", explica este simpático cinquentão de cabelos brancos. O trabalho é tão digno numa pequena empresa como numa grande multinacional", afirma.
Oscar Hernando Sanz, da associação de acolhimento e apoio aos migrantes ACCEM. Dieudonné Pippers / RTBF
Entretanto, em Siguença, a tendência demográfica inverteu-se. A aldeia foi repovoada, em grande parte graças à integração dos imigrantes através do trabalho. "Em 1992 (quando o centro ACCEM abriu na aldeia), penso que em Sigüenza os imigrantes representavam cerca de 2 a 3% da população total. Atualmente, esse número ronda os 23-24%. E é evidente que, atualmente, qualquer estrangeiro que queira instalar-se e trabalhar em Siguença tem a oportunidade de o fazer", conclui Oscar Hernando Sanz.
O trabalho da ACCEM, que tem um centro de acolhimento com cerca de 100 lugares em Siguença, foi elogiado pela presidente da câmara, Maria Jesus Merino. "Há alguns anos, o centro era apenas um local de trânsito: chegavam, ficavam algum tempo e depois partiam para outros países europeus ou para cidades maiores. Agora, graças a políticas nacionais e regionais corajosas, os migrantes estão a aperceber-se de que também há vida no campo".
Maria Jesus Merino, presidente da Câmara Municipal de Siguença, na província de Guadalajara. Dieudonné Pippers / RTBF
E, aos olhos da autarca socialista, é tudo em benefício da população local. "São os imigrantes que enchem as nossas escolas com os seus filhos, porque os espanhóis têm cada vez menos filhos. Sem eles, estas escolas estariam fechadas em muitos casos".
Uma presença que é importante para a sobrevivência das escolas, mas também para o funcionamento dos lares de idosos. "Tenho a certeza de que cerca de 60% dos empregados dos lares de idosos vêm do estrangeiro", acrescenta.
Esta política de abertura parece ser aceite pela população local. Nas aldeias visitadas, o partido de extrema-direita Vox não tem representantes eleitos. Mas na região vizinha de Castela e Leão, o partido xenófobo aproximou-se dos 20% de acordoi com uma sondagem realizada no mês passado.
Um sinal de que em Espanha, tal como no resto da Europa, a questão da migração é um tema quente em debate.
Sandro Calderon / 24 abril 2026 08:02 GMT+1
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP