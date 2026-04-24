"Espanha vazia": zonas rurais despovoadas querem atrair migrantes





Saindo de Madrid, depois de duas horas e meia de viagem até ao nordeste de Espanha, a primeira coisa que vê são as ruínas de um imponente castelo medieval empoleirado numa colina. Tem vista para a aldeia de Molina de Aragão.

As numerosas igrejas, o paço episcopal e as muralhas são outros vestígios do passado florescente da cidade. Mas os tempos mudaram. No labirinto de ruas sombrias do centro histórico, muitos edifícios estão desabitados e abandonados. Os letreiros "Se vende" (Vende-se) estão a ganhar pó. Algumas fachadas apresentam muitas rachas. Um beco teve mesmo de ser encerrado depois da queda de um edifício.



A "Calle de las tiendas", a rua das lojas, tem atualmente apenas um punhado de lojas em funcionamento, tendo a maioria das lojas e serviços sido transferidos para novos bairros pouco atrativos.



Se Molina de Aragão está atualmente parada, é porque os jovens estão a partir para viver nas grandes cidades como Madrid e Barcelona.

Este êxodo rural está a ter um grande impacto na parte norte da Comunidade Autónoma de Castela-La Mancha, uma das regiões da Europa mais enfraquecidas economicamente por esta mudança demográfica. Formação no setor da hotelaria e restauração "Não há trabalho e é muito difícil viver numa aldeia onde há muito poucos serviços", confirma Elba Iturbe, gerente da Casona de Santa Rita, um hotel familiar centenário situado à entrada da aldeia. "É preciso uma hora e um quarto para chegar a um médico de família ou a um especialista, e uma hora e meia para chegar ao hospital. Isto assusta as pessoas", comenta.



Mas a região continua a ter os seus atrativos e espera reerguer-se, nomeadamente através do turismo. "Molina de Aragão é uma aldeia medieval muito acolhedora", diz a elegante mulher de cabelo grisalho. É um ótimo lugar para comer e um lugar ainda melhor para dormir. Há muito para descobrir: um ambiente natural perfeito para fazer caminhadas, andar de bicicleta, de mota ou simplesmente passear de carro.

Elba Iturbe, gerente do hotel familiar "Casona de Santa Rita", em Molina de Aragão. Dieudonné Pippers / RTBF



Para manter os hotéis, bares e restaurantes a funcionar, estão a ser tomadas iniciativas para formar o pessoal que atualmente falta. As numerosas igrejas, o paço episcopal e as muralhas são outros vestígios do passado florescente da cidade. Mas os tempos mudaram.Algumas fachadas apresentam muitas rachas. Um beco teve mesmo de ser encerrado depois da queda de um edifício.A "", a, tendo a maioria das lojas e serviços sido transferidos para novos bairros pouco atrativos.", confirma Elba Iturbe, gerente da, um hotel familiar centenário situado à entrada da aldeia. "É preciso uma hora e um quarto para chegar a um médico de família ou a um especialista, e uma hora e meia para chegar ao hospital. Isto assusta as pessoas", comenta.Mas a região continua a ter os seus atrativos e espera reerguer-se, nomeadamente através do turismo. "Molina de Aragão é uma aldeia medieval muito acolhedora", diz a elegante mulher de cabelo grisalho. É um ótimo lugar para comer e um lugar ainda melhor para dormir. Há muito para descobrir: um ambiente natural perfeito para fazer caminhadas, andar de bicicleta, de mota ou simplesmente passear de carro.









Na Casona de Santa Rita, a cozinha é demasiado pequena, pelo que, para ensinar os aprendizes, a formação é dada na escola primária mesmo em frente ao hotel.



O curso é ministrado por Ruben Urbano, um cozinheiro local. "Ensino-lhes o básico: como manusear uma faca, as operações básicas da cozinha tradicional espanhola, como cozinhar e conservar. E como vêm de países estrangeiros, também têm de aprender o vocabulário para compreender o chefe.

Ruben Urbano, chefe de cozinha, formador em hotelaria. Dieudonné Pippers / RTBF



Embora os cursos sejam abertos a todos, são frequentados maioritariamente por estrangeiros. Neste dia, a brigada de cozinha era composta maioritariamente por mulheres de diferentes origens: Colômbia, Venezuela, El Salvador, República Dominicana, Marrocos...



A aluna mais nova era síria. Raghad Al Ali Al Suleiman, de 18 anos, chegou a Espanha há menos de um ano e meio e já fala espanhol. Todos os dias, "a guerra estava cada vez mais perto de casa", explica a jovem, com um lenço preto perfeitamente enrolado no rosto. Por isso, a minha família mudou-se para o Líbano. As coisas correram bem durante os primeiros anos. Mas agora já não gostam dos sírios".



Ainda antes de deixar o Líbano, Raghad, o pai, a mãe e os dois irmãos mais novos obtiveram o estatuto de refugiados políticos em Espanha, onde a Cruz Vermelha lhes presta toda a ajuda de que necessitam.



Depois da formação, diz que se vê a trabalhar num estabelecimento local. "Acho que tenho tudo o que preciso aqui. Estou a estudar, tenho amigos. Gosto de trabalhar, gosto de cozinhar. Como vêem, sinto-me em casa aqui. Esta é a minha vida", afirma com um sorriso. Raghad Al Ali Al Suleiman, jovem refugiada síria. Dieudonné Pippers / RTBF

Lilian Gutierrez Hernandez, 45 anos, está igualmente grata e esperançada: "Adoro a aldeia de Molina. Vivo aqui há quatro anos e, na verdade, não tenho de que me queixar", diz, com o avental preto que usa tal como os outros alunos do curso.



Mas nem tudo foi fácil. Tendo deixado a Guatemala por razões económicas em março de 2020, chegou a Madrid poucos dias antes do início da pandemia de Covid. E quando o visto de turista expirou, decidiu ficar sem regularizar a situação.



Durante vários anos, trabalhou clandestinamente e sobreviveu como prestadora de cuidados a idosos ao domicílio. Um verdadeiro calvário. "Tenho de admitir que, emocionalmente, estava no meu ponto mais baixo. Porque não era fácil trabalhar quase 24 horas por dia e receber apenas metade do salário".



Lilian Gutierrez Hernandez, migrante da Guatemala. Dieudonné Pippers / RTBF



Elba Iturbe está a participar atualmente num curso de formação para uma dúzia de pessoas. Durante cinco meses, estas pessoas aprenderão, gratuitamente, as noções básicas de todas as profissões do setor da hotelaria e restauração: limpeza de quartos, serviço de bar, serviço de sala de jantar e cozinha.Na, a cozinha é demasiado pequena, pelo que, para ensinar os aprendizes, a formação é dada na escola primária mesmo em frente ao hotel.O curso é ministrado por Ruben Urbano, um cozinheiro local. "Ensino-lhes o básico: como manusear uma faca, as operações básicas da cozinha tradicional espanhola, como cozinhar e conservar. E como vêm de países estrangeiros, também têm de aprender o vocabulário para compreender o chefe.. Neste dia, a brigada de cozinha era composta maioritariamente por mulheres de diferentes origens: Colômbia, Venezuela, El Salvador, República Dominicana, Marrocos...A aluna mais nova era síria. Raghad Al Ali Al Suleiman, de 18 anos, chegou a Espanha há menos de um ano e meio e já fala espanhol. Todos os dias, "a guerra estava cada vez mais perto de casa", explica a jovem, com um lenço preto perfeitamente enrolado no rosto. Por isso, a minha família mudou-se para o Líbano. As coisas correram bem durante os primeiros anos. Mas agora já não gostam dos sírios".Ainda antes de deixar o Líbano, Raghad, o pai, a mãe e os dois irmãos mais novos obtiveram o estatuto de refugiados políticos em Espanha, onde a Cruz Vermelha lhes presta toda a ajuda de que necessitam.Depois da formação, diz que se vê a trabalhar num estabelecimento local. "Acho que tenho tudo o que preciso aqui. Estou a estudar, tenho amigos. Gosto de trabalhar, gosto de cozinhar. Como vêem, sinto-me em casa aqui. Esta é a minha vida", afirma com um sorriso.Lilian Gutierrez Hernandez, 45 anos, está igualmente grata e esperançada: "Adoro a aldeia de Molina. Vivo aqui há quatro anos e, na verdade, não tenho de que me queixar", diz, com o avental preto que usa tal como os outros alunos do curso.Mas nem tudo foi fácil. Tendo deixado a Guatemala por razões económicas em março de 2020, chegou a Madrid poucos dias antes do início da pandemia de Covid. E quando o visto de turista expirou, decidiu ficar sem regularizar a situação.Durante vários anos, trabalhou clandestinamente e sobreviveu como prestadora de cuidados a idosos ao domicílio. Um verdadeiro calvário. "Tenho de admitir que, emocionalmente, estava no meu ponto mais baixo. Porque não era fácil trabalhar quase 24 horas por dia e receber apenas metade do salário".