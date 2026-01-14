Especialistas analisam operação especial norte-americana na Venezuela

Os Estados Unidos levaram a cabo uma operação especial na Venezuela, que resultou na captura de Nicolás Maduro e da mulher. Há cinco meses que a tensão entre os dois países aumentava. Maduro e a mulher estão a ser julgados por vários crimes, como o narcoterrorismo.



"A acusação é falsa e inteligente", garante Andrés Malamud, investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O especialista explica que a droga que passa pela Venezuela não vai para os EUA, mas para a Europa. Mesmo assim, a operação norte-americana, ao ser classificada como "missão policial" em vez de "militar", poupou a Donald Trump uma autorização ao Congresso. Um pormenor inteligente, na perspetiva do investigador.



Para Alberto Cunha, professor de Relações Internacionais da Universidade de Lisboa, os Estados Unidos passam a mensagem de que é legítimo intervir naquilo que consideram ser a sua área de influência, legitimando outras países a fazerem o mesmo, como a Rússia ou a China. "Quase ninguém se lembra que a Rússia interveio na Ucrânia por direitos humanos. A Rússia invocou as falhas do tratamento das minorias russas para a sua invasão", compara o especialista.



Donald Trump quer reforçar o domínio norte-americano no hemisfério ocidental e admite que a Gronelândia possa ser um alvo. O mundo aguarda os próximos passos dos EUA. Segundos os especialistas, a Europa deve acelerar o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia e investir mais em defesa.