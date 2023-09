Especialistas em saúde pedem uma "abordagem feminista" no tratamento do cancro nas mulheres

Os especialistas argumentam que os cuidados de saúde das mulheres estão focados na saúde reprodutiva e materna ou nos “cancros femininos” - como o cancro da mama e do colo do útero - apesar de o cancro do pulmão e o cancro do cólon e reto estarem entre as três principais causas de morte pela doença nas mulheres.O relatório observa ainda que as desigualdades de género estão também a impedir o avanço profissional das mulheres como líderes na investigação, prática e formulação de políticas sobre o cancro, o que, por sua vez, perpetua a falta de prevenção e cuidados do cancro centrados nas mulheres., diz Ophira Ginsburg, médica oncologista e co-presidente da comissão, citada porPara contrariar esta tendência, a comissão defende a introdução imediata de uma abordagem feminista ao cancro, para que a doença passe a ser vista como uma “questão prioritária na saúde das mulheres”.

Exposição aos fatores de risco

Em 2020, cerca de 1,3 milhões de mulheres de todas as idades morreram devido a quatro dos principais fatores de risco do cancro: tabaco, álcool, obesidade e infeções.

Os especialistas explicam que no caso do tabaco e do álcool, por exemplo, a indústria continua a direcionar a comercialização dos seus produtos especificamente para o sexo feminino., defende Isabelle Soerjomataram, co-presidente da comissão.“O cancro é uma das principais causas de mortalidade nas mulheres e muitas morrem no auge da vida, deixando para trás cerca de 1 milhão de crianças só em 2020. Existem fatores importantes específicos das mulheres que contribuem para este fardo global substancial – ao abordarmos estes fatores através de uma abordagem feminista, acreditamos que isso reduzirá o impacto do cancro para todos”, defende.A comissão defende, desta forma, a inclusão do sexo e do género em todas as políticas e diretrizes relacionadas com o cancro, bem como a adoção de estratégias destinadas a aumentar a sensibilização das mulheres para os fatores de risco e sintomas do cancro, juntamente com o aumento do acesso equitativo à deteção precoce, ao diagnóstico e ao tratamento do cancro.