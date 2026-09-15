Especialistas políticos fazem antevisão do discurso sobre o estado da União

Um ponto de situação da Europa e do mundo e os objetivos para o futuro da União Europeia. Perante os 720 eurodeputados dos 27 Estados-Membros, Ursula von der Leyen fará pela sexta vez o discurso do SOTEU: State of The European Union.



Esta quarta-feira, o discurso do estado da União Europeia terá a presença inédita do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. A RTP Europa entrevistou analistas políticos para explicar a aproximação europeia ao Canadá. Segundo o consultor político Henrique Burnay, "a Europa é o melhor candidato" para liderar o Ocidente democrático liberal, depois de os Estados Unidos terem "abdicado" desse papel.



Numa altura de dificuldades na relação com Donald Trump, a resposta europeia vira-se para o Canadá. A visita de Mark Carney "é muito significativa", afirma o professor universitário Miguel Monjardino. "Mostra como as relações entre o Canadá e a União Europeia têm melhorado, mas é sobretudo um problema de ordem internacional", continua.



O discurso sobre o estado da União está marcado para esta quarta-feira, dia 16 de setembro. A RTP Notícias transmitirá em direto, a partir das 8h.