O crescimento médio anual da esperança de vida em todo o continente caiu de 0,23 anos entre 1990 e 2011 para 0,15 anos entre 2011 e 2019, segundo uma investigação publicada na revista Lancet Public Health . Dos 20 países estudados, com exceção da Noruega, todos registaram uma diminuição do crescimento da esperança de vida.





A Inglaterra sofreu o maior declínio na melhoria da esperança de vida, com uma queda na melhoria média anual de 0,18 anos, de 0,25 entre 1990 e 2011 para 0,07 entre 2011 e 2019.

A má alimentação, a obesidade e o sedentarismo são os fatores responsáveis pelo declínio, sendo a Noruega o único país a registar um aumento.

“Este importante estudo reforça a ideia de que a prevenção é a pedra angular de uma sociedade mais saudável, e é exatamente por isso que será uma parte fundamental do plano de saúde a 10 anos em que estamos a trabalhar com o governo”, avançou ao Guardian , Sarah Price, diretora de saúde pública do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS).Para Sarah Price, “.”O NHS ajudou centenas de milhares de pessoas a perder peso através do seu programa digital de controlo de peso de 12 semanas, acrescentou Sarah Price. “No entanto, é necessária mais ação em toda a sociedade, porque não podemos tratar a nossa saída da crise da obesidade e temos de a travar na origem”.

Covid-19 levou a declínio na esperança de vida

O estudo, liderado pela Universidade de East Anglia, examinou as mudanças na expetativa de vida em 20 países europeus de 1990 a 2021. Os países variaram quanto à forma como mantiveram o progresso da mortalidade relacionada com as neoplasias durante 2011-19.

Noruega, Dinamarca, Bélgica, Países Baixos, Islândia, Portugal, Suécia, Luxemburgo, França e Espanha registaram maiores ganhos na esperança de vida atribuída a mortes por neoplasias em 2011-19, em comparação com 1990-2011, ao passo que Inglaterra, Gales, Irlanda do Norte e Finlândia registaram menores ganhos.

O crescimento da esperança de vida entre 1990 e 2011 deveu-se a melhorias nos países que combateram os fatores de risco das doenças cardíacas e do cancro.No entanto,, coincidindo com o aumento dos níveis de Índice de Massa Corporal (IMC) e a elevada exposição a dietas pobres e a uma atividade física reduzida.Os investigadores afirmaram que os países que “melhor mantiveram” as melhorias na esperança de vida tiveram menos mortes por doenças cardíacas e cancro.“Os avanços na saúde pública e na medicina no século XX significaram que a esperança de vida na Europa melhorou ano após ano, mas já não é esse o caso”, frisou ao jornal britânico Nicholas Steel, investigador principal da Escola de Medicina de Norwich.Segundo Nicholas Steel, os investigadores descobriram “que as mortes por doenças cardiovasculares foram o principal fator de redução da melhoria da esperança de vida entre 2011 e 19. Sem surpresa, a pandemia de covid foi responsável pelas reduções na esperança de vida observadas entre 2019-21”.



Países como a Noruega, a Islândia, a Suécia, a Dinamarca e a Bélgica mantiveram uma melhor esperança de vida após 2011 e registaram uma redução dos danos decorrentes dos principais riscos de doenças cardíacas, ajudados por políticas governamentais.

“Em contraste, a Inglaterra e as outras nações do Reino Unido tiveram o pior desempenho depois de 2011 e também durante a pandemia de Covid, e experimentaram alguns dos maiores riscos de doenças cardíacas e cancro, incluindo dietas pobres”.”, acrescentou Nicholas Steel.“O que está aqui em causa são as grandes proteções a longo prazo da população contra os riscos, ou seja, a colaboração com a indústria alimentar para melhorar o nosso regime alimentar nacional e facilitar a ingestão de alimentos mais saudáveis e a movimentação das pessoas no nosso dia-a-dia”.No entanto,“A esperança de vida das pessoas idosas em muitos países continua a melhorar, o que demonstra que ainda não atingimos o teto natural da longevidade. A esperança de vida reflete principalmente a mortalidade nas idades mais jovens, onde temos muita margem para reduzir os riscos nocivos e prevenir as mortes prematuras”.O Ministério da Saúde e da Assistência Social afirmou ter herdado um SNS em rutura, com serviços de saúde pública subfinanciados e com poucos recursos, mas acrescentou que estava empenhado em “garantir que as pessoas vivam bem durante mais tempo”.Segundo um porta-voz, o plano de saúde de dez anos que está a ser elaborado “mudará o foco dos cuidados de saúde da doença para a prevenção”.