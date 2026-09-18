Espionagem. MI5 admite ter mentido em tribunal para proteger espião neonazi

O MI5 admite agora que as alegadas provas apresentadas a três tribunais se basearam em mentiras e que os responsáveis pelo serviço de inteligência britânica foram repetidamente desonestos.





Durante uma audiência no Supremo Tribunal, esta sexta-feira, o advogado que representa o MI5 afirmou que "o MI5 aceita, sem reservas" a acusação de ter apresentado provas falsas em tribunal.





O caso envolve um neonazi, informador do MI5 conhecido como Agente X, que usou a função no serviço britânico de segurança interna como meio para cometer abusos.





Ele atacou a então namorada com uma faca de mato e o MI5 ajudou-o a sair do Reino Unido enquanto estava sob investigação policial.





Para poder esconder a identidade deste neonazi, o MI5 mentiu aos tribunais.





Foi invocada a política de "não confirma nem desmente" para manter confidencial a identidade do homem que era um espião ao serviço de Sua Majestade.

O governo processou a BBC em 2022, numa tentativa falhada de impedir a investigação sobre o agente X, mas conseguiu manter sob anonimato jurídico a identidade do homem.





Cabe aos juízes do Supremo decidir se instauram um processo por perjúrio contra determinados agentes do MI5 ou contra o próprio serviço.





Qualquer que seja a medida, a