Está em liberdade o jornalista francês ex-refém no Sahel

Olivier Dubois foi libertado após quase dois anos em cativeiro. O jornalista chegou ao aeroporto de Niamey, capital do Níger, acompanhado por Jeffery Woodke, um trabalhador humanitário norte-americano sequestrado em 2016 no Níger. Jeffery Woodke passou 6 anos em cativeiro.