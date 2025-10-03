"Está na minha agenda". Príncipe William promete mudar a monarquia quando for rei
O príncipe de Gales promete trazer mudanças para a monarquia quando for rei. "Não mudanças radicais demais, mas mudanças que eu acho que precisam acontecer", disse William em entrevista com o ator Eugene Levy, em Windsor.
"Acho que posso dizer com segurança que a mudança está na minha agenda", disse o príncipe de Gales durante a entrevista, à qual a BBC teve acesso.
“Mudanças para sempre, e eu abraço isso, eu gosto dessa mudança. Não tenho medo dela, é isso que me anima, a ideia de poder trazer alguma mudança. Não mudanças radicais demais, mas mudanças que eu acho que precisam acontecer”, acrescentou, em entrevista para o programa The Reluctant Traveller, que fontes do palácio dizem ter sido a conversa mais aberta e franca que William já teve.
O filho mais velho do Rei Carlos III enfatiza a importância da tradição, mas diz não ter medo de fazer perguntas para manter a monarquia relevante.
“Há momentos em que olhamos para a tradição e perguntamo-nos: ela ainda serve para o propósito atual? Ainda é a coisa certa a fazer? Ainda estamos a fazer e a causar o maior impacto possível?”, questionou.
Durante a entrevista, que decorreu no Castelo de Windsor, William também falou sobre a sua história familiar.
"Acho que se uma pessoa não tiver cuidado, a história pode ser um peso real e uma âncora ao seu redor, e pode sentir-se sufocado por ela e restringido demais”, disse.
“Problemas com a família sobrecarregam-me”
O herdeiro britânico falou também sobre os medos familiares, admitindo que por vezes se sentia “sobrecarregado”.
"Quando se trata de família e coisas desse género, é aí que começo a ficar um pouco sobrecarregado – como acho que a maioria das pessoas ficaria, porque é mais pessoal”, disse, referindo-se também ao cancro do pai e da mulher, Kate.
No ano passado, tanto Kate como Carlos III, de 76 anos, iniciaram tratamento contra o cancro. Embora a sua mulher esteja em remissão, William disse que este foi o ano mais difícil que já teve.
"A vida testa-nos. E pode ser definitivamente desafiante por vezes, e ser capaz de ultrapassar isso é o que nos torna quem somos. Estou muito orgulhoso da minha mulher e do meu pai, pela forma como lidaram com todo o ano passado. Os meus filhos também se saíram de forma brilhante”, declarou.
William falou ainda sobre a intensa cobertura mediática sobre o fim do casamento do seu pai com a falecida princesa Diana e prometeu manter os seus filhos a salvo de qualquer intrusão mediática excessiva.
"O dano que isto pode causar à nossa vida familiar é algo que jurei que nunca aconteceria à minha família", disse. "E, portanto, assumo uma posição muito firme sobre onde penso que está esse limite, e aqueles que o ultrapassam, vocês sabem que lutarei contra eles", rematou.
