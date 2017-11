Estação de metro de Londres evacuada após incidente

24 Nov, 2017, 17:21 / atualizado em 24 Nov, 2017, 17:45 | Mundo

A Polícia Britânica dos Transportes, BTP, está no local para responder a um 'incidente' mas não revelou de imediato mais detalhes.



De acordo com alguns testemunhos terão sido ouvidos disparos na estação.



“Agentes estão a responder a relatos de um incidente na estação de Oxford Circus. Estão no local e daremos mais informações quando existirem” escreveu a BTP no Twitter.



A Autoridade Britânica para os transportes londrinos refere um "incidente com passageiros" e afirma que os comboios não estão a parar na estação de Metro afetada.



Múltiplas testemunhas publicaram nas redes sociais imagens de pessoas a correr em pânico na área.





"O que se está a passar em Oxford Street?" pergunta o autor de um dos vídeos."A polícia foi chamada pelas 16h38 para responder a uma série de tiros disparados na rua de Oxford e na estação de Oxford Circus", declarou a Polícia Metroplitana em comunicado."A polícia está a tratar o incidente como terrorista. Agentes armados e não armados estão no local", acrescentou."Cenas loucas aqui em Londres" descreve outra testemunha.A polícia encerrou ainda a estação de Bond Street, para evitar a aglomeração de multidões.Nenhum comboio está a parar e os bilhetes de Metro vão ser aceites pelos autocarros, informou ainda a MET.Até agora há informação de uma mulher ligeiramente ferida na rua mas as autoridades não detiveram ninguém.Pediram a quem está no local para se refugiar nos edifiícios circundantes e ficar lá até nova ordem.A área está igualmente a ser isolada pelas forças de segurança.A Brigada de Bombeiros de Londres foi também chamada e está no local com três carros e 15 bombeiros.