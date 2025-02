Estações de metro e elétrico de Bruxelas reabrem após tiroteio

UPDATE



⚠️ Interruption des métros 2 et 6, des trams 4, 10, 51 et 82



Les stations Gare du Midi, Clemenceau et Delacroix sont fermées sur ordre de la police.



🚇 Métro 2 et 6 sont interrompus entre Trône et Gare de l'Ouest.



🚋 Trams 4 et 10 sont interrompus entre Gare du Nord et…