Estado clínico do papa Francisco "melhora ligeiramente"

"O estado clínico do Santo Padre está a melhorar ligeiramente. Está sem febre e os seus parâmetros hemodinâmicos mantêm-se estáveis", adiantou o Vaticano no mais recente boletim de saúde.







Alguns cardeais mais próximos de Francisco revelaram que o Papa recebeu a Eucaristia e que se “dedicou às suas atividades profissionais”, o que inclui contactos com os colaboradores e funcionários mais próximos.



“Estamos preocupados com o Papa mas o facto de ter tomado o pequeno-almoço, lido jornais e recebido pessoas significa que estamos no caminho certa para que se cure”, revelou Matteo Zuppi, líder da Conferência Episcopal Italiana.





O Papa Francisco encontra-se no Hospital Gemelli, em Roma, desde a última sexta-feira. Francisco sofre de uma pneumonia bilateral, uma condição difícil de se tratada tendo em conta a idade avançada do Sumo Pontífice.



Jean-Marc Aveline, cardeal francês, disse à imprensa que existe “preocupação” com o estado de saúde de Francisco mas que se trata de um lutador. É a quarta vez que o Papa Francisco é hospitalizado desde 2021, mostrando-se cada vez mais vulnerável.