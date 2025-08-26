Estado da Palestina? Alemanha diz que não
Ebrahim Hajjaj - Reuters
A posição foi assumida pelo chanceler alemão durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro do Canadá.
Alemanha e Canadá têm entendimentos diferentes em relação à Palestina, uma vez que os canadianos vão juntar-se a vários países europeus para reconhecer o Estado da Palestina.
No entanto, estão sintonizados em relação à Ucrânia porque mantém o apoio à Ucrânia e a pressão sobre a Rússia.
O chanceler alemão admite um novo pacote de sanções contra Moscovo.