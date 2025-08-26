Estado da Palestina? Alemanha diz que não

por Antena 1

Ebrahim Hajjaj - Reuters

A posição foi assumida pelo chanceler alemão durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro do Canadá.

A Alemanha não vai reconhecer o Estado da Palestina porque chanceler considera que não há condições para seguir esse caminho.

Alemanha e Canadá têm entendimentos diferentes em relação à Palestina, uma vez que os canadianos vão juntar-se a vários países europeus para reconhecer o Estado da Palestina. 

No entanto, estão sintonizados em relação à Ucrânia porque mantém o apoio à Ucrânia e a pressão sobre a Rússia.

O chanceler alemão admite um novo pacote de sanções contra Moscovo.
