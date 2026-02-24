Mundo
Estado da União. Equipa feminina de hóquei no gelo dos EUA recusa convite de Trump
As campeãs olímpicas de hóquei no gelo recusaram o convite de Donald Trump para estarem presentes esta terça-feira no discurso do presidente norte-americano sobre o Estado da União. A equipa masculina, também campeã em Milão-Cortina, ainda não deu uma resposta oficial.
Conquistado o ouro olímpico depois de bater o Canadá por 2-1 na final de hóquei no gelo dos Jogos Olímpicos de Inverno, a equipa feminina dos Estados Unidos não vai estar presente na Casa Branca esta terça-feira.
Ao convite feito por Donald Trump, a porta-voz do grupo agradeceu, mas explicou que “devido ao calendário e aos compromissos escolares e profissionais já agendados após os Jogos”, as atletas não poderão comparecer.
Também medalhada em Milão-Cortina com o ouro, a equipa masculina de hóquei recebeu a mesma proposta logo após a vitória, novamente sobre o Canadá, no domingo.
“Temos de trazer a equipa feminina. Provavelmente seria destituído se não o fizesse”, anunciou o presidente norte-americano na chamada telefónica com os jogadores, que entretanto ainda não confirmaram se vão estar na Casa Branca esta noite.
As palavras não foram, no entanto, bem recebidas por alguns norte-americanos, que consideram que o presidente estaria a subestimar o valor do triunfo do conjunto feminino.
Ainda na sequência da vitória da equipa masculina de hóquei no gelo sobre o principal favorito à conquista do ouro, Donald Trump não deixou de comemorar, à sua maneira, na rede social Truth, com um vídeo satírico gerado por inteligência artificial.
