Estado da União. Equipa feminina de hóquei no gelo dos EUA recusa convite de Trump

Conquistado o ouro olímpico depois de bater o Canadá por 2-1 na final de hóquei no gelo dos Jogos Olímpicos de Inverno, a equipa feminina dos Estados Unidos não vai estar presente na Casa Branca esta terça-feira.Ao convite feito por Donald Trump, a porta-voz do grupo agradeceu, mas explicou que “devido ao calendário e aos compromissos escolares e profissionais já agendados após os Jogos”, as atletas não poderão comparecer.Também medalhada em Milão-Cortina com o ouro, a equipa masculina de hóquei recebeu a mesma proposta logo após a vitória, novamente sobre o Canadá, no domingo.“Temos de trazer a equipa feminina. Provavelmente seria destituído se não o fizesse”, anunciou o presidente norte-americano na chamada telefónica com os jogadores, que entretanto ainda não confirmaram se vão estar na Casa Branca esta noite.As palavras não foram, no entanto, bem recebidas por alguns norte-americanos, que consideram que o presidente estaria a subestimar o valor do triunfo do conjunto feminino.Ainda na sequência da vitória da equipa masculina de hóquei no gelo sobre o principal favorito à conquista do ouro, Donald Trump não deixou de comemorar, à sua maneira, na rede social Truth, com um vídeo satírico gerado por inteligência artificial.