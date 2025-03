Estado de saúde de Francisco mantém-se "estável" com prognóstico reservado

"As condições do santo padre permaneceram estáveis hoje", indica a Santa Sé no mais recente boletim, segundo o qual Francisco alternou entre descanso e orações ao longo do 17.º dia de internamento no Hospital Gemelli, em Roma.Ao início da manhã, o Vaticano adiantara que o papa havia tido uma "noite tranquila", mantendo-se "lúcido e orientado".





Francisco tem “alternado a ventilação mecânica não invasiva (máscara de oxigénio) com longos períodos de oxigenoterapia de alto débito”, lia-se na mesma nota.



O papa, com 88 anos, encontra-se internado desde 14 de fevereiro por causa de uma bronquite com infeção polimicrobiana e uma pneumonia bilateral. É o quarto internamento e o mais prolongado desde o início do pontificado, em 2013.



c/ Lusa