Este domingo, por causa do internamento de Francisco, não foi possível nem ouvir nem ver o líder da Igreja Católica à janela, na celebração do Angelus. Mas o sol, a oração - e também a arte - convidaram muitas pessoas a passar pelo Vaticano.



A Antena 1 registou a esperança de quem não quer que as batalhas deste papa, como a luta por melhores condições de vida para os mais frágeis ou a bênção para casais do mesmo sexo - sofram um retrocesso.