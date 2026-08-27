Estado de saúde do rei Harald da Noruega agravou-se

O monarca com o reinado mais longo da Europa, o Rei Harald V, sofre de anemia hemolítica, uma doença do sangue que resulta na destruição anormalmente rápida dos glóbulos vermelhos.

Está internado no Hospital Nacional de Oslo desde 17 de agosto.

Harald reduziu as funções reais em 2024

Família real envolvida em vários escândalos

A família real norueguesa está a enfrentar um ano desafiante. A princesa herdeira Mette-Marit recebeu um transplante pulmonar em junho, depois de ter sido diagnosticada com uma forma rara de fibrose pulmonar em 2018.





As preocupações com a saúde do rei surgem numa altura em que a família real está envolvida em vários escândalos nos últimos meses, particularmente os que envolvem a princesa Mette-Marit.



No início do ano, foram divulgados documentos que revelam o contacto frequente de Mette-Marit com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.



A divulgação de documentos nos Estados Unidos no final de janeiro revelou a extensa e, por vezes, íntima correspondência da princesa com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein entre 2011 e 2014, mesmo depois de o financeiro norte-americano já ter sido condenado.





Posteriormente, pediu desculpa ao rei e à rainha da Noruega pela sua amizade de três anos com Epstein e admitiu ter cometido um "erro de julgamento", acrescentando numa entrevista televisiva nacional que desejava nunca o ter conhecido.







Høiby, de 29 anos, tinha quatro anos quando a mãe se casou com o príncipe herdeiro Haakon e não faz parte da família real.

Estes casos mancharam a imagem da monarquia, que, no entanto, se mantém popular, graças, em particular, à figura unificadora do rei Harald.





c/agências

"A saúde de Sua Majestade o rei deteriorou-se e é muito grave", disse o Palácio em comunicado, sem adiantar mais pormenores., conforme especificado pelo Palácio no domingo.de acordo com imagens dos meios de comunicação noruegueses.O príncipe herdeiro Haakon e a mulher de Harald, a rainha Sonja, cancelaram todos os eventos planeados, informou o palácio em comunicado."Estou profundamente triste com a deterioração da saúde do rei", afirmou o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, que cancelou a sua viagem à Alemanha, acrescentando que o monarca "está em boas mãos".O presidente do Parlamento norueguês, Masud Gharahkhani, interrompeu uma visita oficial à Islândia e regressou à Noruega, enquanto a Comissão dos Negócios Estrangeiros e da Defesa informou que os seus membros regressariam da Coreia do Sul.Os bispos noruegueses encurtaram a sua viagem a Roma, onde se encontraram com o Papa Leão XIV no âmbito de uma visita de estudo, para regressar à Noruega, segundo o jornal cristãoO rei tem enfrentado vários problemas de saúde nos últimos anos, o que o obrigou a reduzir as suas funções reais. Recebeu um pacemaker em 2024, após adoecer durante umas férias na Malásia.No mesmo ano, o rei afirmou que iria reduzir o número de atividades oficiais em que participa, tendo em conta a sua idade, mas afastou a abdicação, dizendo que o seu juramento era vitalício.Nascido de uma relação anterior ao casamento de Mette-Marit com Haakon, em 2001, Høiby, de 29 anos, foi condenado em junho a quatro anos de prisão por duas violações e outras 32 acusações, incluindo violência contra uma ex-companheira. Recorreu da sentença.