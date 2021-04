Estado espanhol vai fornecer equipamento e internet a teletrabalhadores

De acordo com os princípios gerais do teletrabalho, o Estado será responsável pelo fornecimento do equipamento informático, de um cartão de dados para ligação à internet, de aplicações e ferramentas informáticas, e de formação profissional.



A opção pelo teletrabalho será voluntária, reversível e com os mesmos direitos e deveres que os funcionários no modo presencial.