Estado indiano de Uttar Pradesh dá início a primeira fase das eleições regionais

As eleições, com 150 milhões de cidadãos chamados às urnas, vão terminar em 7 de março e os resultados serão anunciados em 10 de março, tendo sido considerados tanto pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, como pelo ministro do Interior, Amit Shah, fundamentais para o futuro do país e do governo do BJP.

O atual ministro-chefe do Uttar Pradesh, o controverso monge hindu Yogi Adiyanath, procura revalidar a vitória esmagadora do BJP em 2017, quando ganhou 312 dos 403 lugares regionais.

O antigo responsável e líder do Partido Samajwadi (SP) Akilesh Yadav é visto como a principal ameaça à hegemonia do partido nacionalista hindu de Modi.

O estado, com 200 milhões de habitantes, equivalente ao Brasil, envia 80 deputados para a câmara baixa, ou Lok Sabha, do parlamento indiano, mais do que qualquer outra região, e 31 para a câmara alta ou Rajya Sabha.

Depois da abertura das mesas de voto, eleitores esperavam, em algumas partes da região, em longas filas para exercer o direito de voto, de acordo com imagens transmitidas pelos meios de comunicação locais.

Estas são as primeiras grandes eleições desde o início da pandemia da covid-19, marcadas pelo aumento do desemprego e manifestações maciças de agricultores contra três leis destinadas a liberalizar o setor, que o Governo de Modi retirou depois de um ano de protestos.

Além deste estado, as eleições vão decorrer, neste mês e no próximo, no Punjab (norte), em Goa (sudoeste), em Manipur (nordeste) e em Uttarakhand (norte), com um total de 183 milhões de eleitores convocados para as urnas nas cinco regiões.