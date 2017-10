Estado Islâmico ameaça Mundial 2018 com imagem de Messi

RTP25 Out, 2017, 14:42 / atualizado em 25 Out, 2017, 14:42 | Mundo

A imagem de Lionel Messi, jogador do Barcelona e da seleção argentina, está a ser usada numa campanha de terror contra o Mundial de Futebol do próximo ano.



No cartaz, o jogador aparece atrás das grades, como um preso, com o olho esquerdo a sangrar e, numa legenda em inglês, pode ler-se “Vocês estão a lutar contra um Estado que não tem a palavra fracasso no seu dicionário”.





Imagem: SITE Intel Group



Esta não é a primeira vez que os jihadistas ameaçam a competição, usando imagens de terror e apelando ao medo.

Esta ameaça surge depois de, na semana passada, ter sido publicada uma outra com o símbolo do Mundial de futebol e um homem de máscara, juntamente com a inscrição “Esperem por nós”.



O SITE Intel Group, organização especializada na monitorização das ações jihadistas na internet, tem detetado e divulgado os cartazes desta campanha de ameaças de atentados contra o Mundial 2018, à qual pertence o cartaz com a cara de Messi.O Mundial da Rússia vai disputar-se em 11 cidades do país de 14 de junho a 15 de julho. A final está marcada para Moscovo.



A Wafa Media Foundation divulgou, horas antes, outro cartaz com a imagem de um homem, com roupa camuflada e uma bomba ao lado, a observar à distância o estádio Luzhniki, em Moscovo. “Inimigos de Alá na Rússia, juro que o fogo dos mujahidins [combatentes da guerra santa] vos queimará. Aguardem”, lê-se na descrição, em inglês.



Numa outra imagem, onde se distinguem explosões e faíscas no meio de um estádio cheio, o Daesh deixou a mensagem: “Iremos por vocês na Rússia e lutaremos no vosso próprio território”.



Dois outros, também com um campo de futebol como pano de fundo, ameaçam o campeonato com as mensagens "Somos nós que escolhemos o campo de batalha" e "Aguarde-nos".



A Rússia é a principal aliada do Governo sírio no combate ao Estado Islâmico e tem participado nos ataques ao grupo no país, atuando juntamente com a aliança internacional liderada pelos EUA.



O Estado Islâmico tem perdido território na Síria e no Iraque, tendo os ataques russos destruído mais de 900 campos dos extremistas na Síria e boa parte do seu armamento pesado.