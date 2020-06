Estado norte-americano do Mississippi aprova remoção de símbolo da Confederação

A votação aconteceu no momento em que os Estados Unidos vivem uma onda de protestos antirracistas e que reacendeu a polémica sobre a manutenção dos símbolos associados à escravidão.



Parlamentares do Mississippi, no sul dos Estados Unidos, decidiram no domingo que será criada uma nova bandeira que não mais integre o padrão da Confederação.



A bandeira atual inclui o padrão que representava os estados do Sul, em oposição à abolição da escravidão, durante a Guerra Civil (1861-1865).



A remoção do símbolo foi aprovada no domingo pela Câmara dos Representantes do Mississippi por uma maioria de 91 votos contra 23.



O Mississippi é o único Estado norte-americano a deter o símbolo do sul na sua bandeira, depois de a vizinha Georgia o ter abandonado em 2003.



Os cidadãos do Mississippi serão chamados a votar a nova bandeira em novembro. Se estes a rejeitarem, o estado não terá uma bandeira até que um novo desenho seja aprovado.