Estado norte-americano do Tennessee devastado por tornados

Foram já contabilizadas 22 vítimas mortais e várias dezenas de feridos.





O número de fatalidades tem vindo a subir nas últimas horas e pode vir a aumentar, afirmou a Agência de Gestão de Emergências do estado, devido ao grande número de desaparecidos.

Equipas de socorro têm feitos buscas casa a casa, de destroços em destroços, à procura de vítimas e sobreviventes, revelou o departamento de bombeiros de Nashville, capital estadual do Tennessee, fortemente atingida pelos tornados e que registou até agora 30 feridos.

, referiu o diretor do departamento de bombeiros, William Swann. A cidade conta com 691 mil habitantes.

O Presidente Donald Trump prometeu visitar o estado na próxima sexta-feira. "Orações pelos afetados pelos devastadores tornados no Tennessee", escreveu Trump na sua página oficial do Twitter.

John Partipilo, um fotógrafo que mora em East Nashville, a cerca de cinco quarteirões da área mais afetada pelos tornados, contou aos jornalistas que se escondeu na casa de banho com a cadela, Lucille, quando um dos tornados passou pela sua casa.professora, cuja casa escapou à passagem de um tornado com janelas rachadas e uma cerca tombada.um subúrbio a leste de Nashville, onde a passagem de um dos tornados deixou muitas casas destruídas e fez vários feridos. "EA empresa municipal Nashville Electric afirma quedepois dos estragos em quatro subestações de distribuição, em 15 linhas primárias e da queda de múltiplas linhas e postes.

A passagem dos tornados coincidiu, não pela primeira vez, com a super-terça feira, dia em que vários estados dos Estados Unidos, votam nos seus candidatos favoritos à candidatura à Casa Branca.







Em 2008, um tornado nocturno deixou grandes estragos no centro de Tennessee.





Esta terça-feira, a votação no Tennesse prosseguiu numa quase normalidade, com as estações do voto a abrirem apenas uma hora depois do previsto inicialmente. Algumas tiveram de mudar de local.