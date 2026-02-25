Estados democratas processam Governo Trump por alterar recomendações de vacinação infantil

Os estados argumentam que os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) colocaram a vida das crianças em risco ao anunciarem, no mês passado, que iriam deixar de recomendar a vacinação de todas as crianças contra a gripe, rotavírus, hepatite A, hepatite B, algumas formas de meningite e VSR (Vírus Sincicial Respiratório).

De acordo com as novas orientações, que foram alvo de críticas por parte dos especialistas médicos, a proteção contra estas doenças é apenas recomendada para determinados grupos considerados de alto risco ou quando os médicos a recomendam num processo denominado "tomada de decisão partilhada".

As novas recomendações de vacinação ignoram as orientações médicas de longa data e farão com que os estados gastem mais para se protegerem contra surtos, sublinharam os estados, onde se incluem Arizona e Califórnia.

"A saúde e a segurança das crianças em todo o país não são uma questão política. Não são um argumento para a guerra cultural", apontou a procuradora-geral do Arizona, Kris Mayes, democrata, em conferência de imprensa.

O processo intensifica uma batalha em curso entre os estados governados pelos democratas e a administração do presidente republicano sobre as mudanças na política de saúde pública do Governo federal sob a gestão do secretário da Saúde Robert F. Kennedy Jr.

A administração Trump despediu milhares de funcionários das agências federais de saúde pública, cortou os fundos para a investigação científica e alterou as diretrizes governamentais sobre o flúor e outros temas.

Kennedy destituiu todos os membros de um comité consultivo sobre vacinas e substituiu-os por pessoas da sua escolha, o que, segundo a queixa apresentada na terça-feira, foi ilegal.

O processo surge meses depois de os governadores democratas da Califórnia, do Estado de Washington e do Oregon terem lançado uma aliança para estabelecer as suas próprias recomendações sobre as vacinas.

Os governadores afirmaram que a administração Trump estava a colocar a saúde das pessoas em risco ao politizar o CDC.

Os estados, e não o Governo federal, têm autoridade para exigir a vacinação das crianças em idade escolar, embora os requisitos do CDC influenciem frequentemente as regulamentações estaduais.