Estados Unidos acusam China de ameaçar segurança regional com pressão sobre Taiwan

Em contraste com os exercícios de terça-feira, Pequim revelou que iria usar fogo real esta quarta-feira.

Os exercícios foram acompanhados por material de propaganda, incluindo vídeos que retratam um ataque a Taiwan e um desenho animado que representa o presidente de Taiwan como um inseto a ser segurado por pauzinhos sobre Taipé em chamas. Foram ainda lançados um cartaz intitulado “closing in” e um segundo placar intitulado “paralisia”.

“Comportamento desestabilizador da China”

"Força externa hostil"

EUA vendem 20 caças F-16 às Filipinas

Hegseth afirmou no mesmo dia que Washington vai reforçar os laços militares com as Filipinas para fortalecer a dissuasão contra "ameaças dos chineses comunistas" e garantir a liberdade de navegação.







. Esta quarta-feira, o Exército de Libertação Popular afirmou que os exercícios iriam continuar na área centro e sul do Estreito de Taiwan, praticando o ataque a portos chave e infraestruturas energéticas.Os exercícios, designados, centram-se em tarefas de "identificação e verificação", "aviso e expulsão" e "interceção e detenção", para "testar as capacidades das tropas" em domínios como "controlo aéreo, bloqueio e ataques de precisão contra alvos-chave", afirmou, em comunicado, o porta-voz do Comando do Teatro de Operações Oriental do Exército de Libertação Popular, coronel Shi Yi.Os exercícios vêm na sequência da visita à Ásia do secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, durante a qual este criticou repetidamente Pequim.Os governantes do Partido Comunista Chinês (PCC) afirmam que Taiwan é uma província que deve ser “reunificada” com o continente e não excluíram o uso da força para o fazer.Os analistas acreditam que o Exército de Libertação Popular ainda não tem capacidade para uma invasão em grande escala, mas, entretanto, lança regularmente tácitas de provocação em zona cinzenta, exercícios militares, guerra económica, legal e cibernética e campanhas de desinformação.O jornal chinês, publicado pelo jornal oficial do Partido Comunista, o, revela que foi utilizado equipamento avançado, apontando para imagens do exército que mostram mísseis balísticos YJ-21 lançados do ar sob bombardeiros H-6K.O H-6K é um avião de ataque de longo alcance, enquanto o YJ-21 é uma arma anti navio avançada. Os aviões H-6, alguns dos quais têm capacidade para transportar armas nucleares, estiveram envolvidos em exercícios anteriores em torno de Taiwan e também foram vistos no disputado Mar do Sul da China.Os anteriores jogos de guerra chineses também praticaram ataques de precisão e o bloqueio da ilha.Os comentários do porta-voz do Ministério, Guo Jiakun, numa conferência de imprensa regular, surgiram em resposta ao chefe das forças armadas das Filipinas, Romeo Brawner, que disse aos soldados para “começarem a planear ações no caso de haver uma invasão de Taiwan”.“Se algo acontecer a Taiwan, inevitavelmente estaremos envolvidos”, disse Brawner num discurso na terça-feira.Esta quarta-feira, o Departamento de Estado norte-americano afirmou que continua empenhado em Taiwan e noutros aliados e parceiros “face às táticas de intimidação e ao comportamento desestabilizador da China”. Os Estados Unidos, o mais importante apoiante internacional de Taipé e principal fornecedor de armas, apesar da falta de laços diplomáticos formais, condenaram os exercícios.A Casa Branca reiterou "a oposição dos Estados Unidos a qualquer tentativa unilateral de alterar opela força ou pela coerção"."Apelamos a todas as partes para que deem provas de contenção e evitem qualquer ação que possa agravar as tensões", declarou a porta-voz do serviço diplomático da União Europeia, Anitta Hipper.O líder de Taiwan, William Lai Ching-te, proferiu recentemente um dos mais duros discursos contra a China, anunciando 17 medidas - incluindo o restabelecimento dos tribunais militares e uma análise rigorosa das visitas de cidadãos chineses a Taiwan - para contrariar o que descreveu como uma campanha de infiltração do Partido Comunista Chinês na ilha.Taiwan é governada de forma autónoma desde 1949 e possui o seu próprio exército e um sistema político, económico e social, diferente do da República Popular da China, mas Pequim considera Taiwan "parte inalienável" do seu território.Lai, que ganhou as eleições e assumiu o cargo no ano passado, rejeita as reivindicações de soberania de Pequim e diz que só o povo de Taiwan pode decidir o seu futuro.A opinião pública de Taiwan também se opõe esmagadoramente ao domínio de Pequim. No entanto, o PCC afirma que tem soberania histórica sobre Taiwan e que a maioria das pessoas - contando com os 1,4 mil milhões de habitantes da China - apoia a “reunificação”.A China intensificou nos últimos anos a pressão sobre o território, organizando com frequência exercícios militares de grande envergadura que simulam um bloqueio marítimo e aéreo da ilha.Os Estados Unidos anunciaram, na terça-feira, que aprovaram a venda de 20 aviões de combate F-16 às Filipinas, um contrato avaliado em 5,2 mil milhões de euros.Manila mantém uma prolongada disputa territorial com Pequim sobre o Mar do Sul da China.Hegseth, afirmou em Manila que Washington vai disponibilizar armamento militar avançado, incluindo mísseis anti navio, para "reforçar a dissuasão" contra a China.O sistema de mísseis anti navio, montado numa plataforma de lançamento móvel não tripulada, será utilizado nas Filipinas durante os exercícios militares Balikatan, em abril. Os EUA participam nestes exercícios, juntamente com outros países como a Austrália e o Japão. O exercício do ano passado reuniu 16 mil soldados.