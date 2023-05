Estados Unidos afirmam que Irão forneceu 400 `drones` à Rússia

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse aos jornalistas que Washington observa indicações de que o Irão e a Rússia "estão a expandir" a sua colaboração de defesa de forma "sem precedentes".

"O Irão continua a ser o maior apoiante militar da Rússia e já forneceu artilharia e munições de tanques para uso na Ucrânia", disse Kirby.

O porta-voz explicou que a maioria dos 400 `drones` iranianos que a República Islâmica entregou à Rússia foi usada ??contra infraestruturas críticas na Ucrânia.

Paralelamente, Kirby destacou que Moscovo está a enviar armas para Teerão e lembrou que no mês passado o Irão anunciou que fechou um acordo com a Rússia para adquirir 35 caças-bombardeiros do tipo Sukhoi.

"O Irão está a procurar comprar mais equipamentos militares, incluindo helicópteros de combate, radares e caças Yak 130", disse Kirby.

O porta-voz reiterou que os Estados Unidos continuarão a impor custos aos envolvidos no envio de equipamento militar iraniano à Rússia para uso na Ucrânia e lembrou que já foram aplicadas sanções a russos, iranianos e outros atores envolvidos nessa atividade.

Kirby antecipou que nos próximos dias Washington anunciará novas sanções contra pessoas e entidades ligadas à venda de armas entre a Rússia e o Irão.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).