Mundo
Estados Unidos. Agentes do ICE disparam sobre carro com criança no interior
Aconteceu em Nova Iorque o "ato inaceitável", afirma o autarca local, que acrescenta que a criança não ficou ferida, tendo sido entregue à família. Zohran Mamdani, confirmou, em comunicado, que um residente de Nova Iorque foi atingido a tiro por um agente do ICE. A pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital.
As autoridades federais contam que um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) disparou sobre um homem durante uma operação de fiscalização, na quinta-feira à tarde.
O incidente ocorre numa altura em que as detenções efetuadas pelo ICE atingiram níveis recorde.
Foto: via Reuters
Desde o regresso de Trump à Casa Branca em 2025, os agentes da imigração norte-americana dispararam contra pelo menos 20 pessoas, incluindo três cidadãos norte-americanos que morreram.
O Departamento de Segurança Interna (DHS) explica que os agentes do ICE estavam a realizar uma operação para deter um homem sem documentação legal, natural da República Dominicana. No entanto, o comunicado não explica o que motivou o tiroteio, "durante o incidente, um agente do ICE disparou a sua arma e o imigrante ilegal criminoso ficou ferido".
Foto: Eduardo Munoz - Reuters
A gravidade dos ferimentos do homem não foi divulgada, mas o Departamento de Segurança Interna alega que o homem tinha "ligações" a um gangue e antecedentes criminais, sem revelar a identidade nem apresentar provas do que alegou. O departamento já foi alvo de críticas por mentir ao acusar imigrantes de pertencerem a gangues depois de terem sido atingidos a tiro por agentes ICE.
Os nova-iorquinos de todas as idades saíram às ruas, várias dezenas concentraram-se também à porta do hospital onde está o homem ferido.
Foto: Eduardo Munoz - Reuters
Do lado de fora do hospital, o Departamento de Polícia de Nova Iorque montou barricadas, mas os manifestantes entraram rapidamente em confronto com os polícias. Os manifestantes tocavam tambores e gritavam "Fechem isto" e "Fora ICE!", enquanto os condutores que passavam buzinavam em sinal de apoio.
Alguns seguravam cartazes com frases como "Prendam todos os agentes assassinos do ICE" e "Deixem os nossos vizinhos em paz".
O presidente da Câmara de Nova Iorque falou ao telefone com Donald Trump "e com o secretário [da Segurança Interna] Mullin, a negociar a libertação do homem atingido pelos agentes do ICE. Estas negociações não tiveram sucesso".
Em conferência de imprensa, Zohran Mamdani exigiu à Administração Trump que o Serviço de Imigração e Alfândega interrompa as operações de fiscalização na cidade de Nova Iorque.
Tópicos