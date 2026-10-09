Estados Unidos. Agentes do ICE disparam sobre carro com criança no interior

As autoridades federais contam que um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) disparou sobre um homem durante uma operação de fiscalização, na quinta-feira à tarde.





O New York Times acrescenta que outros vídeos captados por testemunhas mostram vários agentes no meio da rua, um deles está armado e outro está a imobilizar um homem no chão.

Foto: via Reuters





Desde o regresso de Trump à Casa Branca em 2025, os agentes da imigração norte-americana dispararam contra pelo menos 20 pessoas, incluindo três cidadãos norte-americanos que morreram.



O Departamento de Segurança Interna (DHS) explica que os agentes do ICE estavam a realizar uma operação para deter um homem sem documentação legal, natural da República Dominicana. No entanto, o comunicado não explica o que motivou o tiroteio, "durante o incidente, um agente do ICE disparou a sua arma e o imigrante ilegal criminoso ficou ferido".

F oto: Eduardo Munoz - Reuters



A gravidade dos ferimentos do homem não foi divulgada, mas o Departamento de Segurança Interna alega que o homem tinha "ligações" a um gangue e antecedentes criminais, sem revelar a identidade nem apresentar provas do que alegou. O departamento já foi alvo de críticas por mentir ao acusar imigrantes de pertencerem a gangues depois de terem sido atingidos a tiro por agentes ICE.

Os nova-iorquinos de todas as idades saíram às ruas, várias dezenas concentraram-se também à porta do hospital onde está o homem ferido.

Foto: Eduardo Munoz - Reuters



Do lado de fora do hospital, o Departamento de Polícia de Nova Iorque montou barricadas, mas os manifestantes entraram rapidamente em confronto com os polícias. Os manifestantes tocavam tambores e gritavam "Fechem isto" e "Fora ICE!", enquanto os condutores que passavam buzinavam em sinal de apoio.

Alguns seguravam cartazes com frases como "Prendam todos os agentes assassinos do ICE" e "Deixem os nossos vizinhos em paz".



O presidente da Câmara de Nova Iorque falou ao telefone com Donald Trump "e com o secretário [da Segurança Interna] Mullin, a negociar a libertação do homem atingido pelos agentes do ICE. Estas negociações não tiveram sucesso".



Em conferência de imprensa, Zohran Mamdani exigiu à Administração Trump que o Serviço de Imigração e Alfândega interrompa as operações de fiscalização na cidade de Nova Iorque.

Um vídeo feito com um telemóvel e publicado pelomostra a situação logo após o tiroteio. Um agente de colete amarelo segura uma arma (parece ser uma espingarda de assalto) enquanto fala ao telefone.O incidente ocorre numa altura em que as detenções efetuadas pelo ICE atingiram