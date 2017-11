Estados Unidos ameaçam destruir Coreia do Norte em caso de guerra

30 Nov, 2017, 08:44 / atualizado em 30 Nov, 2017, 09:29 | Mundo

Na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a embaixadora norte-americana denunciou que “Pyongyang continua a obter produtos petrolíferos através de transferências entre navios no mar" e pediu à China para que interrompa o fornecimento.



A reunião realizou-se depois de Pyongyang ter lançado um novo míssil. O regime de Kim Jong-Un garante que este míssil é capaz de transportar uma grande ogiva nuclear até qualquer ponto dos Estados Unidos. Washington alertou para as consequências de uma guerra na península coreana.

Pequim pede diálogo

Lançamento de míssil

"Nunca procurámos a guerra com a Coreia do Norte e hoje continuamos a não procurar. Se a guerra viver, será por causa de atos de agressão como aqueles que testemunhámos", disse Nikki Haley, acrescentando aos seus pares: "se a guerra vier, não se enganem, o regime Norte Coreano será completamente destruído".Durante o dia, o Presidente dos EUA, Donald Trump, falou com o seu homólogo chinês, Xi Jinping. A China é o maior aliado da Coreia do Norte, com quem partilha uma grande fronteira e relações comerciais.O embaixador adjunto da China na ONU defendeu que a prioridade para todas as partes envolvidas na península coreana é exercerem contenção e empenharem-se no rápido reinício do diálogo e das negociações.Na reunião de emergência do Conselho de Segurança, Wu Haitao afirmou que o recente período de estabilidade na península abriu a oportunidade para esforços diplomáticos.O representante chinês reiterou a proposta conjunta da China e da Rússia, mediante a qual o regime de Pyongyang interromperia as atividades nucleares e balísticas e, em troca, Washington e Seul suspenderiam os exercícios militares conjuntos."Esperemos que esta propostatenha apoio e motive uma resposta", afirmou.Pequim, o principal aliado diplomático e maior parceiro comercial de Pyongyang, defende que a solução da mútua suspensão é "a única opção viável", uma proposta já recusada por Washington.As declarações de Pequim e Washington surgem depois de a Coreia do Norte ter lançado na quarta-feira (ainda terça-feira em Portugal) um míssil balístico capaz de transportar uma grande ogiva nuclear e chegar a todo o território dos Estados Unidos.A televisão estatal da Coreia do Norte anunciou o lançamento "bem sucedido" - o primeiro em Pyongyang após dois meses e meio sem realizar testes balísticos -, que foi autorizado e testemunhado pessoalmente pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un.O míssil registou o maior alcance alguma vez conseguido por um projétil norte-coreano, o que representa um avanço perigoso no programa de armamento deste país.Alguns especialistas acreditam que o míssil teria capacidade para ter viajado num voo normal com mais de 13.000 quilómetros, o suficiente para chegar a Washington ou a qualquer parte continental dos Estados Unidos.A porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Heather Nauert, anunciou que o seu governo defende novas sanções contra a Coreia do Norte, a quem pediu para abandonar os ensaios e respeitar a legalidade.Além disso, Nauert leu uma declaração da secretária de Estado, Rex Tillerson, na qual anunciou que irá propor, juntamente com o Canadá, avançar na próxima reunião do Comando das Nações Unidas (UNC) com o contingente que controla a Zona Conjunta de Segurança (JSA) que separa as duas Coreias.Além de Washington, Tóquio, Seul, Moscovo e Paris foram algumas das primeiras vozes internacionais a condenarem o novo teste balístico norte-coreano.A última resolução de sanções da ONU, em setembro, impôs uma restrição no fornecimento de petróleo à Coreia do Norte.Este novo teste balístico norte-coreano foi o primeiro dos últimos dois meses e meio e foi autorizado e testemunhado pessoalmente pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un.