Estados Unidos anunciam novas medidas para controlar imigração venezuelana

O Departamento de Segurança Interna norte-americano deu a conhecer a criação de um novo auxílio à imigração para venezuelanos, semelhante ao já existente para cidadãos da Ucrânia e que concede um estatuto temporário por dois anos ao quem tiver um patrocinador nos EUA.

Simultaneamente, aquele departamento vai expulsar para o México a maioria dos venezuelanos que forem intercetados depois de atravessarem a fronteira sul, ao abrigo de um regulamento de saúde pública imposto no início da pandemia da covid-19 pela administração do ex-presidente Donald Trump (2017-2021).

"Aqueles que tentarem atravessar ilegalmente a fronteira sul dos EUA serão devolvidos ao México e não poderão candidatar-se a este programa no futuro", disse o secretário da Segurança Interna norte-americano, Alejandro Mayorkas, numa declaração.

As medidas destinam-se a "reduzir o número de pessoas que chegam à fronteira" de forma irregular e a criar um processo de imigração "mais ordenado" para os venezuelanos que fogem da "crise humanitária e económica do seu país", disse um funcionário do governo dos EUA, citado pela agência de notícias EFE.

Ao abrigo deste programa de imigração, que exclui os deportados dos EUA nos últimos cinco anos ou pessoas que tenham entrado irregularmente no Panamá ou no México, a administração norte-americana vai aceitar inicialmente 24 mil pessoas, acrescentou.

Também não serão aceites pessoas com residência permanente ou nacionalidade de um país que não seja a Venezuela.