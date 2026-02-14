Estados Unidos atacaram mais de 30 posições do Estado Islâmico na Síria desde início do mês

O Comando Central do Exército dos Estados Unidos (CENTCOM) fez saber em comunicado que os ataques ocorreram entre 3 e 12 de fevereiro e destruíram "infraestruturas e armazenamento de armas" do Estado Islâmico através de "munições de precisão lançadas por caças, helicópteros e aeronaves não tripuladas".

As forças norte-americanas mantiveram "pressão militar incessante" sobre o grupo terrorista, refere-se na nota.

Dias antes desta ação em fevereiro, o Exército realizou outros cinco ataques entre 27 de janeiro e 02 de fevereiro contra um centro de comunicações do Estado Islâmico, um nó logístico crítico e instalações de armazenamento de armas.

A "Operação Ataque Olho de Falcão", como foi designada pela Exército, foi lançada em resposta a um ataque de 13 de dezembro contra forças norte-americanas e sírias em Palmira, no qual morreram dois militares e um intérprete norte-americanos.

De acordo com o comunicado de de hoje, em dois meses foram "mortos ou capturados mais de 50 terroristas do EI e destruídos cerca de 100 alvos de infraestruturas".

Numa resolução aprovada na passada quinta-feira, 12 de fevereiro, em Estrasburgo, o Parlamento Europeu condenou a violência contra civis no nordeste da Síria, que admitiu equivaler a crimes de guerra, e apelou a todas as partes para que cumpram o cessar-fogo.