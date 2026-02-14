Estados Unidos atacaram mais de 30 posições do Estado Islâmico na Síria desde início do mês
Os Estados Unidos lançaram uma dezena de ataques contra mais de 30 posições do grupo extremista Estado Islâmico (EI) na Síria desde o início de fevereiro, anunciou hoje o Exército norte-americano.
O Comando Central do Exército dos Estados Unidos (CENTCOM) fez saber em comunicado que os ataques ocorreram entre 3 e 12 de fevereiro e destruíram "infraestruturas e armazenamento de armas" do Estado Islâmico através de "munições de precisão lançadas por caças, helicópteros e aeronaves não tripuladas".
As forças norte-americanas mantiveram "pressão militar incessante" sobre o grupo terrorista, refere-se na nota.
Dias antes desta ação em fevereiro, o Exército realizou outros cinco ataques entre 27 de janeiro e 02 de fevereiro contra um centro de comunicações do Estado Islâmico, um nó logístico crítico e instalações de armazenamento de armas.
A "Operação Ataque Olho de Falcão", como foi designada pela Exército, foi lançada em resposta a um ataque de 13 de dezembro contra forças norte-americanas e sírias em Palmira, no qual morreram dois militares e um intérprete norte-americanos.
De acordo com o comunicado de de hoje, em dois meses foram "mortos ou capturados mais de 50 terroristas do EI e destruídos cerca de 100 alvos de infraestruturas".
Numa resolução aprovada na passada quinta-feira, 12 de fevereiro, em Estrasburgo, o Parlamento Europeu condenou a violência contra civis no nordeste da Síria, que admitiu equivaler a crimes de guerra, e apelou a todas as partes para que cumpram o cessar-fogo.