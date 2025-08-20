Estados Unidos convencem Honduras e Uganda a aceitar imigrantes

Uganda concordou em receber um número indeterminado de migrantes africanos e asiáticos sem antecedentes criminais. São pessoas que solicitaram asilo na fronteira entre os EUA e o México.



As Honduras vão aceitar várias centenas de pessoas deportadas de países de língua espanhola. O acordo bilateral indica que isto vai acontecer ao longo de dois anos, inclui famílias que viajam com crianças.





Foto: Dav id "Dee" Delgado - Reuters

Estas informações foram obtidas pela televisão norte-americana CBS, que teve acesso a documentos sobre os acordos bilaterais. Este é mais um passo da Administração Trump na repressão à imigração ilegal e faz parte de uma tentativa dos EUA para deportar pessoas para países onde não nasceram nem nunca estiveram.



Ativistas de Direitos Humanos condenam a política, dizendo que os migrantes correm o risco de serem enviados para países onde podem ser prejudicados. Trump quer estabelecer acordos de deportação com países em vários continentes, incluindo onde não se respeitam os Direitos Humanos.

Até agora, pelo menos uma dúzia de nações concordou em aceitar cidadãos de outros países deportados pelos EUA.



A CBS adianta ainda que os documentos a que teve acesso revelam que a Casa Branca também abordou países como Espanha e o Equador para receber migrantes deportados.



Vários especialistas em Direitos Humanos da ONU e ONG afirmam que estas deportações para um país que não é o de origem destas pessoas podem violar o Direito Internacional.