Estados Unidos declaram embaixador da África do Sul "persona non grata"

Ebrahim Rasoom "alimenta as tensões raciais, odeia os Estados Unidos e odeia o Presidente" Donald Trump, escreveu Marco Rubio no X, acrescentando que o diplomata sul-africano "já não é bem-vindo" em Washington e que passa a ser considerado "persona non grata".

O embaixador da África do Sul, Ebrahim Rasoom, já tinha sido embaixador nos Estados Unidos entre 2010 e 2015, durante a presidência de Barack Obama.