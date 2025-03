Estados Unidos defendem Filipinas da ambição chinesa

"A paz através da força é uma coisa muito real, a dissuasão é necessária em todo o mundo, mas especificamente nesta região, dadas as ameaças dos chineses comunistas", disse o chefe do Pentágono, numa reunião com o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., em Manila, durante a primeira visita oficial à Ásia.

Hegseth acrescentou que os Estados Unidos têm "um grande interesse" em expandir a cooperação militar com as Filipinas "onde for mutuamente benéfico" e sublinhou o compromisso do presidente norte-americano, Donald Trump, com a aliança entre os dois países.

O secretário de Defesa estará dois dias em Manila para tentar fortalecer a aliança estratégica com as Filipinas, num contexto de incerteza sobre a política externa da Casa Branca sob o comando de Trump.

Hegseth, que marcou presença ao início do dia em exercícios conjuntos com tropas dos dois países, chega às Filipinas acossado pelos democratas norte-americanos, que apelam há dias à demissão do secretário da Defesa.

Hegseth chegou a Manila na quinta-feira, depois de ter feito escalas no Havai e em Guam, e visitará em seguida o Japão.

A viagem ocorre num momento em que os aliados dos Estados Unidos em outras áreas geográficas levantam preocupações sobre a determinação da nova Administração de Washington em respeitar os compromissos de segurança, à luz das exigências de Trump para que alguns paguem para hospedar soldados norte-americanos e das posições assumidas pela Casa Branca em relação à invasão russa da Ucrânia.

No ano passado, o exército norte-americano instalou um sistema de mísseis de médio alcance nas Filipinas, que Pequim exigiu que fosse retirado.

Sob a presidência de Trump, as autoridades norte-americanas, incluindo Hegseth, reafirmaram já o compromisso firme de Washington com as Filipinas.