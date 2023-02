Estados Unidos derrubaram três objetos não identificados por segurança

Os três objetos, incluindo um abatido no domingo sobre o Lago Huron, estavam a viajar a uma altitude tão baixa que representavam um risco para o tráfego aéreo civil, sublinhou o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby.

Embora o governo de Joe Biden ainda não tenha evidências de que estes estavam equipados para fins de espionagem, ou de que pertenciam à China, as autoridades não descartaram essas possibilidades, acrescentou.

"Foram decisões baseadas pura e simplesmente no melhor interesse do povo americano", salientou Kirby.

Esta polémica começou com uma esfera branca gigante, detetada pela primeira vez nos céus dos Estados Unidos no final de janeiro, situação que intrigou as autoridades norte-americanas e despertou a curiosidade em todo o mundo.

Embora os três objetos mais recentes diferissem em tamanho, manobrabilidade e outras características do balão de vigilância derrubado em 4 de fevereiro, as autoridades agiram para eliminar cada um destes do céu.

"Como não conseguimos avaliar definitivamente o que são estes objetos mais recentes, agimos com muita cautela", frisou Kirby.

Uma possibilidade que os EUA conseguiram descartar é qualquer ligação com atividades extraterrestres, adiantou a Casa Branca esta segunda-feira, reprimindo especulações sobre alienígenas e o espaço sideral.