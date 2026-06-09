Estados unidos desencadeiam ataques "de autodefesa" contra o Irão

O Comando Central das Forças Armadas norte-americanas (CENTCOM) anunciaram hoje o início de ataques "de autodefesa" contra o Irão, em resposta ao abate de um helicóptero por forças da República Islâmica.

"A missão é uma resposta proporcional à agressão injustificada do Irão", adiantou o CENTCOM em comunicado, um dia depois do abate de um helicóptero Apache norte-americano no Estreito de Ormuz.

"Sob ordens do comandante das forças armadas", o presidente Donald Trump, os ataques começaram às 17:00 do leste dos Estados Unidos (22:00 de Lisboa).

Trump já havia confirmado esta tarde que o helicóptero norte-americano havia sido abatido pelo Irão em Ormuz para garantir que as suas forças armadas iriam retaliar.

"Dois pilotos estiveram envolvidos, ambos ilesos. Ainda assim, os Estados Unidos devem, obviamente, responder a este ataque", escreveu o presidente na sua plataforma Truth Social.

A ameaça surgia um dia após o incidente com o helicóptero na região estratégica do estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo.

c/ Lusa