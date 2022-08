Estados Unidos e Indonésia realizam exercícios militares conjuntos

Um evento que marca o reforço dos laços entre os dois países numa altura em que a China aumenta a atividade marítima na região do Indo-Pacífico. São mais de cinco mil soldados reunidos na ilha de Sumatra para realizar exercícios militares conjuntos. Os exercícios realizam-se desde 2009 e também incluem o Japão e a Austrália.Tiveram início esta quarta-feira e têm como objetivo reforçar a capacidade de trabalho conjunto, a confiança e a cooperação para manter a região do Indo-Pacífico um local seguro e livre, de acordo com um comunicado da embaixada norte-americana em Jacarta.“É um símbolo do laço americano e indonésio e a relação crescente entre forças terrestres nesta região. Porque as forças terrestres são a cola que mantém a arquitetura de segurança da região toda junta”, disse Charles Flynn, general do exército americano no Pacífico.Os exercícios foram inaugurados com Flynn a ser acompanhado por Andika Perkasa, chefe-geral do exército indonésio, na cidade de Baturaja, na costa de Sumatra. O evento junta exércitos, marinha, força aérea e fuzileiros e irá durar até dia 14 de agosto., presente na região, fez uma análise diferente dos exercícios deste ano, notando uma mudança para o multilateralismo, com outros países a serem convidados. Tudo isto acontece numa altura em que a China também conduz exercícios militares, para manter a “soberania nacional”, numa resposta a Nancy Pelosi, que está de visita a Taiwan.Mark Milley, General americano, disse que cada vez mais os Estados Unidos intercetam navios e aviões chineses na zona do Pacífico e que as interações hostis têm subido de forma proporcional.“A mensagem aqui é que o exército chinês, quer por ar, quer por mar, tem começado a notabilizar-se por ser cada vez mais agressivo nesta região”, disse Milley no mês passado, numa visita à Indonésia.Para o general norte-americano, a Indonésia tem uma importância estratégica vital para a região do Indo-Pacífico e é há muito um parceiro-chave. Exemplo disso, no início de 2022, vários caças, no valor de quase 14 mil milhões de dólares, foram enviados para o país asiático. Em dezembro de 2021, o chefe da diplomacia americana, Anthony Blinken, esteve em Jacarta para assinar um acordo para reforçar exercícios militares entre americanos e indonésios.Apesar dos laços que unem Indonésia e China, Jacarta tem mostrado preocupações com as movimentações chinesas na zona económica indonésia do mar da China Meridional, que os chineses reclamam ser sua na totalidade.O Japão participa pela primeira vez nos exercícios militares, afirmando que os mesmos promovem uma “visão de segurança do Indo-Pacífico livre e aberta e que permite trocas comerciais entre os Estados Unidos e outras democracias da região”.Para a China, os exercícios são uma ameaça direta. Os meios de comunicação ligados a Pequim têm acusado os Estados Unidos de estarem a criar uma aliança na região do Indo-Pacífico, similar à NATO, com a intenção de provocar um conflito.