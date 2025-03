Estados Unidos e Ucrânia regressam à mesa de conversações em Riade

No domingo, no final de mais um encontro entre os enviados de Kiev e de Washington a Riade, o ministro ucraniano da Defesa, Rustem Umerov, descreveu a reunião como “produtiva e focada”. “Discutimos pontos-chave, em particular a energia”, acrescentou. Esta terça-feira, a Força Aérea ucraniana revelou que Moscovo lançou 139 drones e um míssil balístico Iskander durante um ataque noturno que feriu duas pessoas.





Rússia quer diálogo com Washington e envolver a ONU

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cuja aproximação ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, veio baralhar as cartas do conflito, afirma querer pôr fim às hostilidades e enviou os seus enviados a Riade para conversações com ambas as partes.

O enviado de Moscovo sublinhou ter ficado com a impressão de que “um diálogo construtivo que é necessário e indispensável”. Segundo a Interfax, Karasin terá afirmado durante uma pausa nas conversações que estas estavam a progredir “criativamente” e que os dois lados tinham discutido questões consideradas “irritantes”.

Regresso do acordo de cereais

A Rússia retirou-se posteriormente do acordo, acusando o Ocidente de não ter honrado os seus compromissos de aliviar as sanções sobre as exportações russas.





O acordo sobre os cereais e “todos os aspetos da sua implementação estão na ordem do dia”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na segunda-feira.“Foi a proposta do presidente Trump e o presidente Putin aceitou-a”, acrescentou, sem mencionar qualquer compromisso de suspender os combates.

Apesar da aceleração dos esforços para alcançar um cessar-fogo no conflito desencadeado pelo ataque da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022, os combates continuam.







