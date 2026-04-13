Estados Unidos. Ex-chefe dos serviços de informações de Bolsonaro detido pelo ICE

De acordo com a Polícia Federal, "um brasileiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal foi detido em Orlando, na Florida, pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE)".





A Polícia Federal brasileira confirmou a vários órgãos de comunicação social do Brasil que se trata de Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado em setembro último-





O site do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA informa apenas que o cidadão brasileiro está "sob custódia do ICE", após uma detenção que "é o resultado da cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e as autoridades policiais dos Estados Unidos".





Alexandre Ramagem "é considerado foragido pelas autoridades brasileiras" após a condenação por "organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito", adianta a polícia brasileira.





O antigo responsável foi condenado a 16 anos de prisão no dia 11 de setembro de 2025. Trata-se do mesmo julgamento em que também o ex-presidente, Jair Bolsonaro, foi condenado a 27 anos de prisão.





Ramagem foi chefe da agência de inteligência ABIN (Agência Brasileira de Inteligência) entre julho de 2019 e março de 2022.



Segundo o Supremo Tribunal Federal do Brasil, Ramagem utilizou a estrutura da Abin para vigiar adversários políticos e colaborar nos ataques ao sistema eleitoral, com vista a manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.



O ex-responsável elo envolvimento na chamada "trama golpista" que visava dar um golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.





Alexandre Ramagem estava foragido desde setembro de 2025 após ter deixado o Brasil de forma clandestina, atravessando a fronteira através da Guiana, de onde seguiu depois para os Estados Unidos.