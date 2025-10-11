Estados Unidos expressam apoio a novo líder do Peru

O gabinete dos EUA para os Assuntos do Hemisfério Ocidental declarou, na sexta-feira, que vai trabalhar com Jerí nas "prioridades urgentes" do país, como as eleições de 2026.

Em comunicado, o Governo dos EUA salientou a relação histórica de quase 200 anos entre os dois países e manifestou apoio à estabilidade, segurança e instituições democráticas do Peru.

Jerí, de 38 anos, assumiu presidência na manhã de sexta-feira, após a destituição de Dina Boluarte, e chegou ao palácio do Governo no meio de grande expectativa mediática.

Boluarte, a primeira mulher a liderar o país andino, foi destituída pelo parlamento peruano por "incapacidade moral permanente", após uma série de protestos sociais e a perda de apoio dos partidos de direita.

A destituição foi aprovada na madrugada de sexta-feira com 122 votos a favor, 16 contra e quatro abstenções, de acordo com o relatório parlamentar.

Jerí, de 38 anos, era presidente do parlamento há poucos meses, depois de ter chegado ao órgão legislativo como deputado suplente nas eleições de 2021, em substituição do ex-presidente Martín Vizcarra (2018-2020), que tinha sido o deputado mais votado, mas não pôde assumir o lugar por ter sido desqualificado pelo parlamento.

A destituição de Boluarte gerou várias reações na comunidade internacional, nomeadamente da Organização dos Estados Americanos (OEA), que expressou preocupação com a crise institucional no Peru e apelou ao respeito pelo Estado de Direito e à manutenção da estabilidade democrática.