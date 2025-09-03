Estados Unidos impõem restrições à TSMC nas exportações de chips para a China

A decisão surge após o anúncio da intenção de terminar com o regime "VEU" (Validated End-User), que permitia a algumas empresas estrangeiras utilizarem tecnologia norte-americana em fábricas situadas na China sem necessidade de licenciamento prévio.

"A TSMC [Taiwan Semiconductor Manufacturing Company] foi informada pelo Governo dos EUA de que as nossas autorizações para a fábrica de Nanjing serão revogadas a partir de 31 de dezembro de 2025", afirmou um porta-voz da empresa, citado pela agência de notícias France-Presse.

Num comunicado, a empresa declarou estar a "avaliar a situação" e garantiu que continuará a dialogar com o Governo norte-americano, mantendo-se "plenamente comprometida com as operações da TSMC Nanjing".

A TSMC é a maior fabricante mundial de semicondutores por contrato, produzindo `chips` utilizados numa vasta gama de aplicações, desde equipamentos militares a telemóveis.

Embora possua fábricas em vários países, incluindo na China continental, os semicondutores mais avançados da empresa são produzidos exclusivamente em Taiwan.

O Ministério da Economia de Taiwan reconheceu hoje que a decisão dos EUA "afetará a previsibilidade das futuras operações da fábrica", mas sublinhou que a unidade de Nanjing representa apenas cerca de 3% da capacidade total da TSMC.

"Consideramos que esta medida não terá impacto na competitividade industrial global de Taiwan", acrescentou o ministério.

Tal como o seu antecessor Joe Biden, o atual Presidente norte-americano, Donald Trump, tem procurado restringir o acesso da China a `chips` de última geração, cruciais para áreas como a inteligência artificial, com o objetivo de preservar a liderança tecnológica dos EUA.

Apesar de, em maio, Trump ter anunciado um alívio parcial das restrições, no âmbito das negociações para pôr fim à guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, novas medidas foram anunciadas na semana passada.

O Gabinete da Indústria e Segurança dos Estados Unidos, que está sob a tutela do Departamento do Comércio, declarou na sexta-feira que os beneficiários do regime VEU terão 120 dias para solicitar licenças de exportação para manter as operações na China.

Contudo, o organismo especificou que não serão emitidas licenças que permitam "aumentar a capacidade de produção" ou "melhorar a tecnologia" das unidades localizadas na China.