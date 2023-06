Estados Unidos. Joe Biden tropeça e cai em cerimónia de entrega de diplomas

No Twitter, a diretora de comunicação da Casa Branca esclareceu mais tarde que o Presidente estava bem e que a queda deveu-se a um pequeno saco de areia que estava no chão.



Com 80 anos, Joe Biden já anunciou que vai recandidatar-se a presidente dos Estados Unidos nas eleições do próximo ano. O último relatório médico revelou que está com saúde e capaz para exercer o cargo.