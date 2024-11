Kamala Harris assumiu a derrota nas eleições americanas e promete uma transição pacífica do poder, para Donald Trump. No discurso que fez esta noite, a vice-presidente dos Estados Unidos de América lembrou o dever de lealdade para com o país, a Constituição e Deus e prometeu continuar a lutar pelo que defendeu em campanha, como sejam os direitos civis e o direito ao aborto.