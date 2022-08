Estados Unidos mataram líder da Al-Qaeda

O jornal "The Washington Post" refere ainda que Ayman Al-Zawahiri supervisionou os ataques do 11 de setembro de 2001, juntamente com Osama Bin Laden.





Um alto funcionário do governo norte-americano revelou aos jornalistas que decorreu no fim de semana uma "operação antiterrorista contra um grande alvo da Al-Qaeda" no Afeganistão.





Segundo os `media` norte-americanos, o alvo de um ataque de `drone` da Agência Central de Inteligência (CIA) "bem-sucedido", em Cabul, foi o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.



Zawahiri assumiu a liderança da organização terrorista após a morte de Osama bin Laden, numa operação norte-americana no Paquistão, em 2011.



O presidente dos EUA, Joe Biden, irá discursar às 19:30 (00:30 em Lisboa), sobre a "operação de contraterrorismo bem-sucedida".



Ainda segundo a Casa Branca, esta operação "não causou vítimas civis".



O governo norte-americano atrasou a divulgação das informações até que a morte do líder da Al-Qaeda pudesse ser confirmada, segundo fonte que falou sob a condição de anonimato à agência Associated Press (AP).



Uma força do Exército norte-americano esteve no Afeganistão para apoiar o ataque e retirou-se depois, adiantou à AP um alto funcionário da inteligência dos EUA.



O Departamento de Estado norte-americano oferecia até 25 milhões de dólares de recompensa por informações que levassem à captura do líder da Al-Qaeda.



O operação ocorre quase um ano depois da retirada caótica das forças norte-americanas do Afeganistão, que permitiu aos talibãs recuperarem o controlo do país, 20 anos depois.



O ataque contra Al-Zawahri permite eliminar a figura que moldou a Al-Qaeda, primeiro como vice de Osama Bin Laden desde 1998 e depois como o seu sucessor.



As duas figuras utilizaram armas do movimento `jihadista` para atacar os Estados Unidos, orquestrando o ataque mais mortífero em solo norte-americano, os ataques de 11 de setembro de 2001.



Os ataques ao World Trade Center e ao Pentágono fizeram de Bin Laden o `inimigo número um da América`, mas estes nunca teriam ocorrido sem o seu braço direito.



Bin Laden forneceu carisma e dinheiro à Al-Qaeda, mas Al-Zawahri trouxe capacidade tática e habilidades organizacionais necessárias para criar militantes numa rede de células em países de todo o mundo.



c/ Lusa