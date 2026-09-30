Estados Unidos oficializam retirada da missão militar no Iraque

"A retirada ordenada das forças e equipamentos da coligação da Base Aérea de Erbil marca a conclusão bem-sucedida da missão militar que derrotou" o grupo Estado Islâmico no Iraque, disse o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Sean Parnell, citado em comunicado.

O primeiro-ministro iraquiano, Ali al-Zaidi, anunciou também hoje e também em comunicado, o fim da coligação internacional anti-Hadistan, liderada pelos Estados Unidos, que deixou o Iraque em 2014.

"Iniciámos uma nova etapa, caracterizada pela sobriedade do Iraque, pela força das nossas instituições, pela preparação dos nossos esforços, pela unidade no conjunto das decisões e por alianças equilibradas com os nossos aliados", afirmou Al-Zaidi durante a cerimónia de despedida das tropas internacionais em Bagdade, segundo um comunicado divulgado pelo seu gabinete.

A Guerra do Iraque começou a 20 de março de 2003, quando uma coligação liderada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido invadiu o país com o objetivo de derrubar o regime de Saddam Hussein.

Os Estados Unidos retiraram a maioria das suas tropas em 2011, mas voltaram a enviar apoio contra o Estado Islâmico em 2014, só encerrando mais tarde a presença das últimas bases militares no Iraque.