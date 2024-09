Os Estados Unidos estão a pedir aos americanos no Líbano que deixem o país enquanto há voos comerciais disponíveis. O Departamento de Estado alerta para natureza imprevisível do conflito entre o Hezbollah e Israel

No comunicado, fica um aviso, quem quiser ficar, deve preparar-se para se abrigar no caso da situação piorar. E ressalva, ainda, que a Embaixada dos Estados Unidos no Líbano pode não conseguir ajudar quem decidir permanecer.