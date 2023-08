Estados Unidos. Popularidade de Trump dá salto apesar das várias acusações

Trump foi, uma delas por alegados crimes financeiros e outra por ter movido documentos confidenciais da Casa Branca para a sua residência em Mar-a-Lago.O ex-presidente pode em breve vir a ser indiciado uma terceira vez, por alegadamente ter tentado alterar os resultados das eleições de 2020, e uma quarta por suspeitas de ter pressionado funcionários da Geórgia a reverter a sua derrota nesse Estado.

Donald Trump mantém a sua campanha eleitoral a todo o gás, tendo participado num comício no último fim de semana, na Pensilvânia, onde ridicularizou as novas acusações judiciais de que foi alvo.

As sondagens mais recentes indicam, no entanto, que, segundo a empresa FiveThirtyEight.Em segundo lugar encontra-se o governador da Flórida, Ron DeSantis, com 16 por cento. De resto, nenhum dos candidatos ultrapassa os seis por cento de intenções de voto, com mais de metade a ficar abaixo de um por cento.

Em comparação com as sondagens anteriores, lançadas a meados de fevereiro, Donald Trump deu um salto significativo. Na altura tinha ficado nos 41 por cento, afastado apenas por dois pontos percentuais do seu principal rival, DeSantis – que entretanto sofreu uma enorme queda nas intenções de voto.

A poucos pontos de Biden



Para Clifford Young, da empresa de estudos de mercado Ipsos, a elevada percentagem atribuída a Trump tem a ver com os fortes laços deste com os seus apoiantes, que“A sua base de apoiantes acredita que ele foi injustiçado. Acredita que as acusações têm motivações políticas”, acrescentou , em declarações à BBC.Nas sondagens gerais, porém, Joe Biden mantém-se à frente de Donald Trump – mas não por muito., segundo a empresa Economist-YouGov.Na sondagem levada a cabo pela Morning Consult, essa margem era ainda mais estreita: 43 por cento para Biden, 41 para Trump.Estas previsões levam a crer que, caso se mantenham na corrida à data das eleições do próximo ano, o democrata e o republicano vão ter uma luta renhida.

Que acusações estão em causa?

Nas acusações apresentadas na quinta-feira, Trump declarou-se inocente e argumentou, ao deixar a Casa Branca, em janeiro de 2021.Em abril, em Nova Iorque, um grande júri acusou Trump de falsificar documentos comerciais num caso que envolveu a atriz pornográfica Stormy Daniels, com quem o ex-presidente teve um caso em 2006.Entretanto, em Washington, um grande júri debate há semanas se deve acusar Trump, no qual apoiantes do republicano tentaram perturbar o processo legislativo para certificar a vitória de Biden nas eleições de 2020.O ataque ao Capitólio causou a morte de cinco pessoas e pôs à prova a democracia norte-americana, embora o Congresso tenha conseguido certificar a vitória de Biden nas eleições presidenciais.

c/ agências