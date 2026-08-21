Estados Unidos prepara venda de aviões de reabastecimento ao Qatar

Estados Unidos prepara venda de aviões de reabastecimento ao Qatar

Os Estados Unidos aprovaram um projeto de venda de aviões de reabastecimento ao Qatar, país mediador na guerra com o Irão, no valor de mais de 4,5 mil milhões de dólares, anunciou o Departamento de Estado.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
António Araújo - Lusa

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O Qatar solicitou até quatro aviões de reabastecimento em voo KC-46A, equipados com sensores anti mísseis, e a venda, comunicada ao Congresso norte-americano para aprovação, deverá ajudar a "reforçar a segurança de um parceiro regional estratégico", adiantou a mesma fonte na quinta-feira.

O fornecimento, acrescentou, vai "reforçar a capacidade do Qatar para enfrentar ameaças atuais e futuras, melhorando as suas capacidades de defesa e a sua interoperabilidade com as forças americanas e aliadas".

O Qatar figura entre os mediadores nas negociações entre Teerão e Washington, atualmente paralisadas, assim como no conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

O emirado petrolífero abriga a base aérea norte-americana de Al-Udeid, a mais importante da região, e tem sido visado pelo Irão em represálias durante o conflito iniciado no final de fevereiro.

Os líderes do emirado também ofereceram ao Presidente norte-americano, Donald Trump, um novo avião Air Force One.

 

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