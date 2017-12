Estados Unidos retiram 240 milhões de euros às Nações Unidas após voto sobre Jerusalém

Christopher Marques - RTP26 Dez, 2017, 17:32 | Mundo

No comunicado divulgado a 24 de dezembro, a delegação dos Estados Unidos junto das Nações Unidas explica ter chegado a acordo para reduzir a sua participação no orçamento em 285 milhões de dólares, cerca de 240 milhões de euros.



Washington indica ainda que haverá outros cortes na gestão e nas funções de apoio à ONU. No comunicado, Washington ataca a gerência financeira das Nações Unidas, repetindo uma retórica que tem sido usada por Donald Trump.



“A ineficiência e o excesso de gastos das Nações Unidas são bem conhecidos. Não deixaremos mais que a generosidade do povo americano seja aproveitada sem controlo”, afirma a embaixadora norte-americana nas Nações Unidas citada no comunicado.

Efeito Jerusalém

Apesar de não ser feita qualquer referência à contestação internacional perante a decisão norte-americana em reconhecer Jerusalém como capital de Israel, a proximidade das datas não deixa grande dúvida.



O comunicado dos Estados Unidos foi emitido no passado dia 24 de dezembro, três dias depois de a Assembleia-Geral das Nações Unidas ter condenado o reconhecimento norte-americano de Jerusalém como capital do Estado hebraico.

EUA, principal contribuinte da ONU

A resolução, sem caráter vinculativo, foi aprovada com os votos favoráveis de 128 países, 35 abstenções e nove votos contra. Para além dos Estados Unidos e de Israel, a resolução foi igualmente rejeitada pela Guatemala, Honduras, Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru, Palau e Togo.Esta resolução não foi bem aceite por Washington. Ainda antes da votação, o Presidente dos Estados Unidos tinha ameaçado cortar o apoio financeiro aos países que a votassem favoravelmente. A embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas garantiu que Washington “vai recordar este dia” e ameaçou cortar o financiamento aos países que votaram favoravelmente e à própria ONU."Teremos memória quando formos chamados uma vez mais para realizar a maior contribuição do mundo para as Nações Unidas", acrescentou.Apesar de fazer referência a um corte de 285 milhões de dólares, os Estados Unidos não tornam claro qual será a sua participação no orçamento das Nações Unidas, nem as áreas a que se aplicam este corte.Os Estados Unidos são o país que mais contribuem para o orçamento das Nações Unidas, uma vez que a participação de cada Estado-membro é essencialmente calculada em função do Produto Nacional Bruto.A contribuição norte-americana representa 22 por cento do total: em 2017/18, Washington financiou 1,2 mil milhões dos 5,4 mil milhões de dólares do orçamento anual das Nações Unidas. Este montante ainda não inclui participações noutros programas específicos da ONU, como a UNICEF ou o Programa Alimentar Mundial.