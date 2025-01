Estados Unidos suspendem emissão de vistos na Colômbia

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ordenou "a suspensão imediata da emissão de vistos na secção consular da Embaixada dos EUA em Bogotá", anunciou o Departamento de Estado em comunicado divulgado no domingo.

O governo norte-americano justificou esta medida pela recusa do presidente colombiano, Gustavo Petro, em "aceitar dois voos de repatriamento que tinha autorizado anteriormente".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já tinha, na sua rede social Truth Social, anunciado a proibição de emissão de vistos a funcionários do Governo colombiano, aliados e apoiantes de Gustavo Petro, membros do seu partido e familiares.

"Estas medidas vão continuar até que a Colômbia cumpra com as suas obrigações de aceitar o regresso dos seus próprios cidadãos", concluiu o Departamento de Estado.

A Colômbia impediu a entrada de aviões militares dos Estados Unidos da América que transportavam pessoas deportadas, com Petro a explicar na rede social X que sempre aceitaram receber deportados, mas nunca vai aceitar que tal aconteça em voos militares e com as pessoas algemadas.

A presidência colombiana anunciou mais tarde o envio do avião presidencial para "facilitar o regresso digno" de imigrantes deportados dos EUA.