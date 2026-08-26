Estados Unidos suspendem pedidos de visto a imigrantes





O segundo mandato do líder republicano na Casa Branca tem sido marcado por uma campanha anti-imigração, que culmina na implementação de novas taxas, na rejeição de pedidos de visto e em deportações, com o objetivo de melhorar a segurança interna do país.



Ainda esta semana, o governo Trump já havia anunciado a medida de revogação de vistos e asilo, em coordenação com o Departamento de Segurança Interna dos EUA. O plano pode vir a afetar até 200 mil pessoas, o que representaria a maior revogação em massa de vistos da história dos EUA.



Na última sexta-feira, um juiz norte-americano anulou a suspensão da emissão de vistos a requerentes de 75 países, pois a estratégia excedia a autoridade legal do Secretário de Estado, Marco Rubio.



A política repressiva de Donald Trump perante a questão da imigração tem sido amplamente condenada por grupos ativistas, que acusam o presidente norte-americano de violar os direitos à liberdade de expressão e de contribuir para um ambiente inseguro nos EUA.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA anunciou o lançamento de uma iniciativa de formação – ainda sem calendário definido – em todas as embaixadas e consulados internacionais.Brian Simmons, gestor consular de uma empresa especializada em imigração de Washington, explicou aoque grande parte dos afetados “já tinha investido milhares de dólares para comparecer às entrevistas agendadas”.